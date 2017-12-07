"Техмаш" завершил выполнение крупного контракта на поставку в Индию танковых выстрелов "Манго"
|
|
Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.
Источник: http://tecmash.ru/
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Техмаш" выполнил в 2017 г. контракт на поставку танковых выстрелов "Манго" в Индию, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.
"В 2017 г. был выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий ВБМ17 (125-мм танковых выстрелов "Манго") в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий, и осталась полностью удовлетворена их качеством", - сказал В.Лепин на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию НИМИ им.Б.Б.Бахирева.
"Также продолжается выполнение контракта на организацию лицензионного производства "Манго" в Индии. В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования, проведен его монтаж", - добавил В.Лепин.
По его словам, индийские предприятия уже производят "Манго" из российских комплектующих. Ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами данных изделий, добавил гендиректор концерна.
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2017 Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» Владимира Николаевича Лепина
16.08.2017 Испытания первой партии выстрелов индийского производства прошли успешно
03.07.2017 Техмаш представил новую систему покрытий для Военно-морского флота
30.05.2017 В Перу заинтересовались танковыми снарядами Техмаша
26.04.2017 Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
25.04.2017 Техмаш может развернуть лицензионное производство боеприпасов в Индонезии
25.04.2017 "Техмаш" планирует открыть в Индонезии производство снарядов
16.03.2017 "Техмаш" передал Индии основную часть оборудования для производства выстрелов танка Т-90С