"Техмаш" завершил выполнение крупного контракта на поставку в Индию танковых выстрелов "Манго"



Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.

Источник: http://tecmash.ru/ Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.Источник: http://tecmash.ru/

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Техмаш" выполнил в 2017 г. контракт на поставку танковых выстрелов "Манго" в Индию, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

"В 2017 г. был выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий ВБМ17 (125-мм танковых выстрелов "Манго") в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий, и осталась полностью удовлетворена их качеством", - сказал В.Лепин на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию НИМИ им.Б.Б.Бахирева.

"Также продолжается выполнение контракта на организацию лицензионного производства "Манго" в Индии. В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования, проведен его монтаж", - добавил В.Лепин.

По его словам, индийские предприятия уже производят "Манго" из российских комплектующих. Ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами данных изделий, добавил гендиректор концерна.