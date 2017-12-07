Стартовала активная фаза совместного учения Росгвардии и полиции Китая
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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
В ходе активной фазы учения "Сотрудничество-2017" спецназ Росгвардии отработает с китайскими коллегами ведение боев в городских условиях и освобождение заложников, сообщили "Интерфаксу-АВН" департаменте Нацгвардии по взаимодействию со СМИ.
"Активная фаза учения продлится до 9 декабря и завершится полевым выходом. В течение трех дней участники "Сотрудничества-2017" будут совместно выполнять задачи в отрыве от места постоянной дислокации и в непростых условиях горной и пустынной местности", - сообщили в департаменте.
В данный момент, сообщили в департаменте, спецназовцы отрабатывают задачи в составе четыре сводных групп численностью по 15 человек.
"На тренировочных площадках учебного центра НВП КНР группы отрабатывают поисковые и штурмовые действия в городских условиях. Занятия проходят в многоэтажном здании, где шлифуется высотная подготовка, а также в специальном городке, имитирующем различные объекты городской инфраструктуры: кафе, офисы, квартиры жилых домов и другие", - добавили в департаменте.
По его данным, за предшествующий период спецназовцы Росгвардии успели адаптироваться к местным условиям, в том числе к резкому перепаду температур и местной кухне с обилием традиционных острых и кисло-сладких блюд.
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07.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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