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Стартовала активная фаза совместного учения Росгвардии и полиции Китая

08.12.2017 Интерфакс-АВН 351 0
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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В ходе активной фазы учения "Сотрудничество-2017" спецназ Росгвардии отработает с китайскими коллегами ведение боев в городских условиях и освобождение заложников, сообщили "Интерфаксу-АВН" департаменте Нацгвардии по взаимодействию со СМИ.

"Активная фаза учения продлится до 9 декабря и завершится полевым выходом. В течение трех дней участники "Сотрудничества-2017" будут совместно выполнять задачи в отрыве от места постоянной дислокации и в непростых условиях горной и пустынной местности", - сообщили в департаменте.

В данный момент, сообщили в департаменте, спецназовцы отрабатывают задачи в составе четыре сводных групп численностью по 15 человек.

"На тренировочных площадках учебного центра НВП КНР группы отрабатывают поисковые и штурмовые действия в городских условиях. Занятия проходят в многоэтажном здании, где шлифуется высотная подготовка, а также в специальном городке, имитирующем различные объекты городской инфраструктуры: кафе, офисы, квартиры жилых домов и другие", - добавили в департаменте.

По его данным, за предшествующий период спецназовцы Росгвардии успели адаптироваться к местным условиям, в том числе к резкому перепаду температур и местной кухне с обилием традиционных острых и кисло-сладких блюд.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Компании
Росгвардия
Проекты
Военные учения

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