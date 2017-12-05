Под ногами американских солдат горит польская земля

Американских военных, прибывших в Польшу для защиты последней от вероятной «российской агрессии» и еще бог весть от чего, похоже, до сих пор, не хочет принимать польская земля. Иначе как объяснить те нелепые происшествия, которые постоянно происходят с бравыми профессиональными американскими солдатами, помогающих поддерживать "мир и демократию" чуть ли не на всех континентах.

ДТП с американской техникой на окраине г. Люблин. Источник: www.belvpo.com

Так, на окраине г. Люблин по необъяснимым причинам съехал с дороги и увяз в поле американский военный грузовик. Оказать помощь ему попытался тягач, который ехал в той же колонне, но и он, по странному стечению обстоятельств, завяз на бездорожье. Однако это было только начало дорожного коллапса.

Крутые американские парни решили самостоятельно справиться с польской пахотой и вызвали на помощь еще один тягач, который не застрял, как его собратья, а просто взял и перевернулся!

ДТП с американской техникой на окраине г. Люблин. Источник: http://www.belvpo.com

На место происшествия съехались полиция, местные дорожные службы и пресса. По сообщениям польских СМИ, никакой аварии не произошло, но не понятно, как долго было бы парализовано движение, если бы один добропорядочный польский пан-предприниматель, всего лишь за час, не «поставил на колеса» союзников. Во сколько была оценена такая помощь, история умалчивает, но наглядно демонстрирует «уровень» американских защитников Европы, которые сами нуждаются в постоянной опеке.

Военнослужащие и техника НАТО (США), находящаяся в Польше и странах Балтии, как говорит министр обороны Польши Антони Мацеревич, «помогают создать такой барьер, чтобы Россия не могла напасть». Вот уж действительно – барьер так барьер!

Николай Астровский