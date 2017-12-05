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Под ногами американских солдат горит польская земля

07.12.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 580 0
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Американских военных, прибывших в Польшу для защиты последней от вероятной «российской агрессии» и еще бог весть от чего, похоже, до сих пор, не хочет принимать польская земля. Иначе как объяснить те нелепые происшествия, которые постоянно происходят с бравыми профессиональными американскими солдатами, помогающих поддерживать "мир и демократию" чуть ли не на всех континентах.


ДТП с американской техникой на окраине г. Люблин.
Источник: www.belvpo.com

Так, на окраине г. Люблин по необъяснимым причинам съехал с дороги и увяз в поле американский военный грузовик. Оказать помощь ему попытался тягач, который ехал в той же колонне, но и он, по странному стечению обстоятельств, завяз на бездорожье. Однако это было только начало дорожного коллапса.


Крутые американские парни решили самостоятельно справиться с польской пахотой и вызвали на помощь еще один тягач, который не застрял, как его собратья, а просто взял и перевернулся!


ДТП с американской техникой на окраине г. Люблин.
Источник: http://www.belvpo.com

На место происшествия съехались полиция, местные дорожные службы и пресса. По сообщениям польских СМИ, никакой аварии не произошло, но не понятно, как долго было бы парализовано движение, если бы один добропорядочный польский пан-предприниматель, всего лишь за час, не «поставил на колеса» союзников. Во сколько была оценена такая помощь, история умалчивает, но наглядно демонстрирует «уровень» американских защитников Европы, которые сами нуждаются в постоянной опеке.


Военнослужащие и техника НАТО (США), находящаяся в Польше и странах Балтии, как говорит министр обороны Польши Антони Мацеревич, «помогают создать такой барьер, чтобы Россия не могла напасть». Вот уж действительно – барьер так барьер!


Николай Астровский
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Польша
Россия
США
Проекты
NATO

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