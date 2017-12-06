Путин: Нижегородской области надо своевременно заниматься конверсией на предприятиях ОПК
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Владимир Путин посещает Нижегородский завод 70-летия Победы.
Источник: kremlin.ru
Губернатор региона сообщил, что рост показателей ВПК в области превышает средние значения по стране
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область должна своевременно решать вопросы о переводе мощностей оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Никитин обратил внимание, что рост показателей ВПК в Нижегородской области превышает средние значения по стране, но этот рост все же замедляется. "Конечно, со временем доля оборонных заказов будет снижаться, и нам очень важно заниматься конверсией", - отметил врио губернатора. "Своевременно нужно это делать", - ответил Путин.
Никитин рассказал главе государства о развитии инноваций в области: По его словам, удельный вес инновационной продукции в два раза выше, а доля затрат на исследования - в четыре раза выше, чем в среднем по стране. Врио главы региона сообщил также о развитии промышленности в Нижегородской области, в том числе обрабатывающей. Никитин рассказал и о решении социальных вопросов. Он заверил, что в 2018 году власти региона планируют обеспечить в полной мере все показатели "майских указов".
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06.12.2017
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