Генштаб ВС: Россия в отличие от НАТО привержена диалогу по вопросам безопасности



Сотрудничество России и НАТО.

Источник: gooddays.ru Сотрудничество России и НАТО.Источник: gooddays.ru

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, российская сторона не увидела реальной заинтересованности партнеров идти на сотрудничество

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия в отличие от НАТО настроена на диалог в области безопасности и готова к обсуждению общих проблем, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Мы привержены диалогу по вопросам безопасности, готовы к обсуждению проблем, вызывающих взаимную обеспокоенность", - сказал Герасимов.

По его словам, в этом году на разных площадках в формате личных встреч и телефонных переговоров с представителями США и альянса руководством Минобороны России обсуждались отдельные аспекты военной деятельности, включая вопросы транспарентности, а также борьбы с терроризмом в Сирии. "К сожалению, мы не увидели реальной заинтересованности партнеров идти на сотрудничество", - отметил генерал.

Герасимов напомнил, что 7 сентября этого года на встрече в Баку председателю военного комитета НАТО генералу Петру Павелу российской стороной были предложены меры по наращиванию взаимодействия между Вооруженными силами РФ и альянса.

"Мы предлагали проанализировать имевшиеся до приостановки в 2014 году совместные проекты, по которым возможно восстановление сотрудничества. По нашему мнению, было бы полезно организовать на регулярной основе консультации для обмена позициями по вопросам, вызывающим озабоченности сторон, в том числе о военной деятельности в приграничных районах. Одновременно были готовы возобновить практику приглашения экспертов и высокопоставленных должностных лиц НАТО к участию в мероприятиях, организуемых Минобороны России", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, также российской стороной предлагалось обсудить на экспертном уровне вопрос использования транспондеров при полетах военной авиации над Балтикой. "Реализация таких намерений позволила бы добиться большей предсказуемости, снизить предпосылки к возникновению летных происшествий. Возобновление полноценной работы военных представителей в Брюсселе и Москве также могло бы способствовать оперативному решению возникающих проблем", - сказал Герасимов.

"После двух месяцев внимательного изучения в НАТО российских предложений был получен ответ, в котором из перечисленных мероприятий по взаимодействию натовская сторона согласилась только на продолжение контактов на высоком уровне и подтвердила приверженность к сохранению своего военного представительства в Москве. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что партнеры пока не готовы к возобновлению взаимодействия, так как сохраняют конфронтационный подход к России", - заключил начальник Генштаба.