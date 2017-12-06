Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США обстановку в Сирии
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Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Об этом информировали в Минобороны РФ
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом обстановку в Сирии. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"6 декабря состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, в ходе беседы стороны обменялись мнениями об обстановке в Сирии и вокруг нее.
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06.12.2017
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