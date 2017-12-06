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"Брамос" поэтапно выходит на гиперзвук

07.12.2017 Военный паритет 388 0
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Модель гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos II, продемонстрированная на выставке Aero India 2013. Источник: www.bharat-rakshak.com.

Если все будет идти по плану, КР ВrahMos перейдет от сверхзвуковой до гиперзвуковой скорости за 10 лет. "Мы работаем над повышением скорости ракеты поэтапно", заявил Судхир Кумар Мишра, генеральный директор BrahMos Aerospace Ltd.



"Создание самой BrahMos было проблемой, но мы это сделали, и мы будем модернизировать ракету в соответствии со своими потребностями", заявил Джамшид Н. Годрей, председатель совета директоров компании Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. Эта компания произвела 100-й планер ракеты и выиграла заказ еще на 100 корпусов. "Нынешний вариант BrahMos имеет скорость 2,8 Маха. Через два года мы выйдем на 3,5 Маха. В ближайшие три-четыре года мы освоим скорость 5 Махов", заявил Мишра. "Переход на гиперзвук займет от семи до десяти лет, мы перейдем от линейного двигателя к прямоточному. Мы должны принимать во внимание огромные температуры, сложный процесс горения топлива, вибрацию и многое другое", добавил он, отметив, что разработка будет сложным делом.

Известно, что гиперзвуковая ракета имеет огромную разрушительную силу просто по степени кинетической энергии, которую дает такая скорость. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) позволяет Индии торговать высокотехнологичными ракетными технологиями, а также расширить работу совместных предприятий с Россией.

На вопрос о том, рассматривает ли Индия экспорт ракет BrahMos в дружественные страны, Мишра сказал: "У нас есть набор операторов (индийские вооруженные силы). Мы работаем с ними. Мы производим ракеты для них. Вопрос об экспорте должен быть принят на уровне правительства Индии".

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета с дальностью полета до 290 км. Масса боеголовки 200-300 кг, крейсерская высота полета 15 км , на финальной траектории ракета снижается до 10 метров над землей, сверхзвуковая скорость поддерживается на всей траектории полета (более 1 км/сек). Как только ракета запущена, ей уже не нужны какие-либо указания от центра управления. Это делает реальным принцип "выстрелил - забыл". СКР может запускаться с наземных ПУ, кораблей и подводных лодок, самолетов.


По материалам www.deccanherald.com
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
ГЗЛА

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