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Отныне Индия способна создать любой тип ЗУР

07.12.2017 Военный паритет 316 0
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Akash_1

Создана радиолокационная головка наведения для ЗУР Akash, расходы составили 7 млн долл США. Отечественная ГСН позволит повысить дальность поражения и точность попадания зенитной ракеты. Исполнителем программы стала Научно-исследовательская организация по вопросам обороны (DRDO). Пуск ракеты был выполнен по беспилотной мишени Banshee.



"Это первая индийская зенитная ракета, испытанная с отечественной системой наведения. Благодаря этому успеху Индия добилась возможности создавать любые типы ЗУР", говорится в заявлении DRDO. Эта ракета принимается на вооружение как ЗРК ближней дальности (SRSAM).

Ракета длиной 5,8 метра, имеющая стартовый вес 720 килограммов, способна поражать воздушные цели на расстоянии до 30 километров, может летать со скоростью 2,5 Маха, потолок поражения 18 километров.

В настоящее время в индийских ВВС действуют две эскадрильи ЗРК "Акаш". Ранее в этом году министерство обороны Индии отменило международный конкурс на ЗРК ближней дальности в пользу дальнейшего развития возможностей "Акаша". В тендере участвовали израильская компания Rafael Advanced Defense Systems, российская "Рособоронэкспорт" и шведская Saab. Министерство обороны Индии выделило 2,8 млрд долл США на закупку двух полков ЗРК "Акаш" для оснащения индийской армии.


По материалам www.indiandefensenews.in
06.12.2017
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Страны
Израиль
Индия
Россия
США
Швеция
Продукция
Akash
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РОЭ

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