Украина и программа бразильского корвета "Тамандаре"
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Иллюстрация на тему украино-бразильских отношений.
При содействии Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Федеративной Республике Бразилия делегация Украинского государственного предприятия "Укринмаш", входящая в Государственный концерн "УкрОборонПром", посетила Рио-де-Жанейро с 27 по 30 ноября.
Делегация оборонной промышленности Украины встретилась с официальными представителями Бразильского военно-морского командования, а также с руководителями Бразильской национальной программы по разработке корвета Tamandar.
В ходе переговоров украинская сторона представила широкие производственные мощности своих судостроительных компаний, а также научно-технические и строительные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, которые могут быть предложены в рамках разработки корветов класса Tamandar.
Бразилия и Украина стремятся расширить сотрудничество в военно-морских программах. Корвет класса Tamandare - это новый боевой корабль, оснащенный новейшими системами оружия. Корветы должны иметь водоизмещение 2790 метрических тонн, длину 103,4 м, ширину 12,8 м, максимальную скорость 25 узлов. Приобретение корветов является одним из главных приоритетов бразильского флота наряду с разработкой новых обычных и атомных подводных лодок.
В настоящий момент "Укринмаш" совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины начал широкомасштабную работу по подготовке к участию в тендере, анонс которого ожидается в первом квартале 2018 года.
По материалам defence-blog.com
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06.12.2017
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Алексей60
2269
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№1
07.12.2017 07:12
А "УкрОборонПром" "каким боком" хочет поучаствовать в проекте? Они уже забыли, как крупные корабли строить!
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gerrfrost
3013
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№2
07.12.2017 09:11
Решили, как и по космодрому, поработать... Не закончится также? Или главное процесс, а не результат?...
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