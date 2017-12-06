Четыре новых украинских бронекатера проекта 58155 получили названия
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Как сообщил одесский веб-ресурс Думская.net , 5 декабря 2017 года на Одесском морском вокзале состоялась церемония присвоения названий построенным для ВМС Украины новым четырем малым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). Четыре новых бронекатера получили названия в честь малых городов Украины - "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь", дополнив два первых переданных украинскому флоту в 2016 году два первых катера этого проекта "Аккерман" и "Бердянск".
Церемония присвоения названий [i]"Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" четырем новым построенным для ВМС Украины малым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). На дальнем плане видны два первых катера проекта 58155, входящих в состав ВМС Украины - "Аккерман" и "Бердянск". Одесса, 05.12.2017 (с) пресс-центр ВМС Украины / dumskaya.net[/i]
По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, "государственные испытания катеров вышли на финишную прямую, и в ближайшее время они официально войдут в боевой состав флота".
Далее веб-ресурс Думская.net сообщил, что сразу после присвоения имен четырем новым катерам "Гюрза-М" проекта 58155, все шесть "москитов" украинского флота вышли на тактические учения в Одесский залив.
В маневрах принимал участие флагман ВМСУ - фрегат "Гетман Сагайдачный".
Ордер катеров отрабатывал навыки движения в строю и атаки на корабли противника. Перестроения проходили на большой скорости, но молодые командиры МБАКов справились.
Учениями руководил с борта "Сагайдачного" командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
Cо стороны bmpd напомним, что бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"), две единицы которых были построены "Ленинской кузницей" в 2004 году для пограничной службы Узбекистана на средства американского финансирования (в 5,6 млн. долл). Катер проекта 58155 ("Гюрза-М") крупнее своего прототипа, и имеет полное водоизмещение 50,7 тонн, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр. Максимальная скорость хода "Гюрзы-М" до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.
Перевоначально судостроительный завод ЧАО "Ленинская кузница" (с марта 2017 года - ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском") в Киеве построил для ВМС Украины два первых бронекатера проекта 58155 - U 174 "Аккерман" (БК-02, заводской номер 01023) и U 175 "Бердянск" (БК-01, заводской номер 01024), заложенных еще 25 октября 2012 года. Оба этих катера были спущены на воду 11 ноября 2015 года, начали испытания в феврале 2016 года и были введены в строй ВМС Украины 6 декабря 2016 года.
Затем а заводе "Ленинская кузница" в Киеве для ВМС Украины были 7 апреля 2016 года заложены четыре бронекатера проекта 58155 второй серии (с заводскими номерами с 01028 по 01031, бортовые номера с U 176 по U 179). названия которым и были присвоены на церемонии 5 декабря 2017 года. Все эти четыре катера были спущены на воду в июне-июле 2017 года и прибыли в Одессу для прохождения испытаний в сентябре 2017 года.
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06.12.2017
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