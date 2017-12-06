Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в Индонезии

Как сообщил 5 декабря 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита.

Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-95МС (бортовой номер "49 красный") ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017 (с) Министерство обороны России

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС (бортовые номера "47 красный" и "49 красный") и военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017 (с) Министерство обороны России

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