Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в Индонезии

07.12.2017 bmpd.livejournal.com 281 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщил 5 декабря 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак Республики Индонезия в рамках международного визита.

Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе самолетов Ту-95МС от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Тихого океана.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-95МС (бортовой номер "49 красный") ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017 (с) Министерство обороны России

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС (бортовые номера "47 красный" и "49 красный") и военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017 (с) Министерство обороны России

Видео телеканалала "Россия"

:
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.12 18:49
  • 14
"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
  • 07.12 18:46
  • 39
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 07.12 18:45
  • 205
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 07.12 18:06
  • 2
ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
  • 07.12 17:48
  • 15
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
  • 07.12 17:25
  • 6
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
  • 07.12 17:03
  • 1
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
  • 07.12 17:01
  • 4
Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
  • 07.12 16:45
  • 435
Претензии к администрации сайта
  • 07.12 16:32
  • 1141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.12 16:27
  • 8
Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
  • 07.12 15:51
  • 2
Истребитель F-35 развалился над Японией
  • 07.12 14:51
  • 14
Разработку ракетного комплекса стратегического назначения обсудили в Минобороны РФ
  • 07.12 14:20
  • 1
Грибаускайте: из президента Литвы в генсеки НАТО?
  • 07.12 14:20
  • 1
Правительство одобрило соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус
другие обсуждаемые темы