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Минобороны ожидает до миллиона посетителей на форуме "Армия-2018"

07.12.2017 РИА Новости 293 0
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Военно-технический форум Армия. Архивное фото
Военно-технический форум Армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. До миллиона посетителей ожидается на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" и Неделе национальной безопасности, которые пройдут с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот", заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.

"По предварительным оценкам, участие в форумах примут более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тысяч образцов продукции и технологий. Суммарная посещаемость форумов планируется на уровне, превышающем миллион человек", - сказал Попов на заседании организационного комитета.

Ожидается, что 21 августа пройдет открытие форумов, работа первых лиц государства, руководителей органов власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций. С 22 по 23 августа пройдут дни работы для специалистов, а 24-26 августа (пятница, суббота и воскресенье) форум будет открыт для всех желающих.

"Планируется участие иностранных пилотажных групп в показательных выступлениях", - отметил Попов.
06.12.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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