Китайцы испытают крупнейший гидросамолет



Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600).

Источник: Военный Паритет Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600).Источник: Военный Паритет

Китайская авиастроительная корпорация AVIC завершила техническую оценку и первый этап наземных проверок перспективного AG600, крупнейшего в мире гидросамолета. Как сообщает Defense Aerospace, по итогам проверок самолет получил допуск к летным испытаниям. Первый полет AG600 планируется провести в ближайшее время, однако точная дата пока не определена.

В настоящее время Китай ведет множество территориальных споров, в том числе и относительно принадлежности некоторых в островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Недалеко от некоторых из спорных территорий Китай развернул небольшие военные базы, которые в настоящее время обеспечиваются при помощи кораблей.

Китай намерен использовать новые гидросамолеты для оперативной доставки десанта на спорные территории, а также в поисково-спасательных операциях, для морского патрулирования и тушения пожаров.

Наземные испытания AG600 проводятся с мая текущего года. Длина самолета составляет 37 метров, а размах крыла - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составит 53,5 тонны. Гидросамолет сможет выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 сможет перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.

В версии, предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду.

Для сравнения, российский двухдвигательный реактивный самолет-амфибия Бе-200 имеет в длину 32 метра и размах крыла 32,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 42 тонны. Гидросамолет может развивать скорость до 700 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 3,1 тысячи километров. Самолет рассчитан на перевозку грузов массой восемь тонн.

Василий Сычёв