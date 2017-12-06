Нидерланды передали ВВС Иордании вторую партию истребителей F-16



Два истребителя F-16 ВВС Иордании.

Источник: defence.pk Два истребителя F-16 ВВС Иордании.Источник: defence.pk

ЦАМТО, 6 декабря. Вторая партия истребителей F-16 из состава ВВС Нидерландов, включая пять одноместных F-16AM и один двухместный F-16BM прибыла на авиабазу "Аль-Азрак" в Иордании.

Самолеты совершили перегоночный полет в Иорданию с а/б "Волкель" (Нидерланды) с промежуточной посадкой на а/б "Авиано" (Италия).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2013 года министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт сообщила, выступая в нижней палате парламента, о достижении с Иорданией принципиального соглашения по продаже Амману из состава ВВС страны 15 истребителей F-16 (13 одноместных и 2 двухместных), а также 52 управляемых ракет "Мэйврик" класса "воздух-земля". Контракт прошел экспертизу на соответствие требованиям к экспорту вооружений Европейского союза в январе 2012 года. Реализация данной программы в запланированном объеме позволит Министерству обороны Нидерландов получить более 76 млн. евро.

Как сообщило Министерство обороны Нидерландов, первые шесть самолетов F-16 вылетели с авиабазы "Волкель" (Нидерланды) в Иорданию 25 октября. Истребители прошли модернизацию в средине срока эксплуатации (MLU) и по своим боевым возможностям аналогичны самолетам версии Блок.50. Программное обеспечение F-16 было адаптировано в соответствии с требованиями ВВС Иордании.

По данным The Aviationist, после завершения поставки всей партии из 15 F-16, на вооружении ВВС Иордании будет состоять 79 истребителей данного типа.