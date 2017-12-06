Польша построит поисково-спасательные корабли для Вьетнама



Анджей Дуда и Чан Дай Куанг.

Источник: vietnam.vnanet.vn Анджей Дуда и Чан Дай Куанг.Источник: vietnam.vnanet.vn

ЦАМТО, 6 декабря. Президент Польши Анджей Дуда и президент Вьетнама Чан Дай Куанг подписали в Ханое рамочное кредитное соглашение по проекту строительства шести поисково-спасательных кораблей.

Корабли будут применяться для проведения поисково-спасательных операций на море.

Как сообщает Jane's Navy International, проект, стоимость которого оценивается в 200 млн. евро (237 млн. долл.), будет реализован под руководством компании Cenzin, входящей в состав Польской группы по вооружениям PGZ (Polish Armaments Group).

В соответствии с условиями контракта, гданьская компания Remontowa Shipbuilding построит первые два корабля. Оставшиеся четыре будут построены во Вьетнаме. Польша обеспечит передачу технологий и комплектов оборудования.

По информации Cenzin, контракт планируется подписать в ближайшие месяцы, а строительство первого корабля начнется в 2018 году. Проект должен быть реализован в течение четырех лет.

Строительство поисково-спасательных кораблей станет вторым проектом польской компании во Вьетнаме (сейчас Cenzin ведет работы по созданию исследовательской инфраструктуры для Вьетнамского морского университета в Хайфоне).