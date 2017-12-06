Россия в 2030-х годах получит атомные многоцелевые подводные лодки пятого поколения



Подводная лодка в походе.

Источник: © РИА Новости, А. Стешанов Подводная лодка в походе.Источник: © РИА Новости, А. Стешанов

Российский военно-морской флот надеется получить в 2030-х годах новые атомные подводные лодки пятого поколения, о чем сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Лодки пятого поколения флот начнет получать в районе 30-х годов", - заявил 30 ноября агентству ТАСС Бурсук. Об этой новой программе строительства субмарин "Хаски" известно очень мало. Ожидается, что первый эскизный проект конструкторское бюро "Малахит" представит летом 2018 года.

Предположительно, лодки нового типа будут представлены в трех вариантах: атомная многоцелевая субмарина, атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами и атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Ожидается, что у всех трех вариантов будет одинаковая конструкция корпуса, а также одинаковые гидроакустические системы и двигательные установки.

Водоизмещение новой лодки составит от 4 до 6 тысяч тонн в зависимости от варианта исполнения, хотя версия с баллистическими ракетами наверняка будет существенно больше, так как межконтинентальные баллистические ракеты занимают много места. Но поскольку сегодня Россия начинает строительство субмарин нового типа с баллистическими ракетами, у лодок проекта "Хаски" меньше всего шансов быть построенными.

В прошлом месяце Россия спустила на воду первый подводный крейсер проекта 955А "Борей-А", принадлежащий к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Российское Министерство обороны уже работает над созданием еще более современного варианта этого проекта под названием "Борей-Б". К 2025 году Россия намерена построить в целом восемь РПКСН "Борей". Среди них три лодки проекта "Борей" и пять ракетных крейсеров класса "Борей-2".

В новой лодке "Хаски" очевидно будет немало новых элементов, таких как усовершенствованные системы снижения шумности с лодок "Борей" и "Ясень" проекта 885-М. В условиях нехватки финансовых средств одна из основных целей при создании "Хаски" будет заключаться в том, чтобы максимально сократить затраты на строительство по сравнению с лодками-предшественницами советской постройки.

На лодках "Хаски", скорее всего, будет меньше ракет, чем у субмарин "Ясень". Строительство подлодок "Хаски" начнется сразу после того, как будет завершена работа над последней субмариной "Ясень". В настоящее время строятся пять лодок проекта "Ясень-М", и лишь одна субмарина К-329 "Северодвинск" вошла в боевой состав российского флота.

Согласно сообщениям российского Министерства обороны, последняя лодка проекта "Ясень" должна войти в состав ВМФ к 2020 году. Но как я отмечал ранее, Россия из-за бюджетных ограничений к 2020 году вряд ли введет в строй более двух лодок "Ясень-М". Они являются одними из самых дорогих систем вооружений, когда-либо созданных в России.

Центральное конструкторское бюро "Рубин", спроектировавшее лодку проекта "Борей", в июле завершило предварительное проектирование новой неатомной субмарины пятого поколения проекта "Калина". Основой для этой дизель-электрической подводной лодки должна стать ударная субмарина проекта 677 "Лада".

Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)

The Diplomat, Япония