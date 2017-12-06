Военные новости: об эффективности ПРО США и ракетной лихорадке



Американский ЗРК "Пэтриот".

Источник: © flickr.com, Seth Schubert Американский ЗРК "Пэтриот".Источник: © flickr.com, Seth Schubert

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Ракеты и системы противоракетной обороны - самая горячая тема последних дней. Северная Корея совершает очередной запуск, хуситы бьют по Саудовской Аравии и ОАЭ, Израиль наносит удары по Сирии, Иран говорит Европе, что увеличит дальность своих ракет, чтобы те доставали и Старый Свет.

Мир взбудоражен полетами ракет и ищет способы, как обороняться.

Начнем с хуситов. С территории Йемена были совершены две громких ракетных атаки в последнее время. Одна прошла 4 ноября, когда целью запуска баллистической ракеты был аэропорт в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, а вторая - 3 декабря в сторону строящейся АЭС "Барака" в ОАЭ. Ракета хуситов в первом случае предположительно могла быть иранским изделием "Буркан", а во втором случае была похожа на иранскую крылатую ракету наземного базирования "Сумар".

"Буркан" - это модификация советского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 9К72 "Эльбрус" с ракетой Р-17 (Scud). Хуситы уже били "Бурканами" в апреле прошлого года по саудовской авиабазе "Король Фахд", а в июле этого года по НПЗ в районе города Янбу.

Другие менее нашумевшие запуски ракет совершались хуситами весной, летом и осенью 2017-го. Лидер хуситов Зейфоллах аль-Шами также заявил буквально на днях, что они будут продолжать ракетные обстрелы Саудовской Аравии и ее союзников.

Что касается ноябрьского запуска по аэропорту, то саудиты тогда отрапортовали, что ракета была перехвачена американскими комплексами "Пэтриот". Дональд Трамп даже похвалил "Пэтриот": "Вот, насколько мы хороши. Никто не может сделать то, что делаем мы. А мы еще и продаем это всему миру".

Но теперь вдруг газета The New York Times разразилась материалом, что, оказывается, американская система ПВО не сработала эффективно, боеголовка не была поражена даже после пяти попыток работы "Пэтриот", и только чудом не был поражен терминал аэропорта, когда боеголовка разорвалась у взлетно-посадочной полосы. По мнению издания, правительства США и Саудовской Аравии либо просто врут о произошедшем, либо сами не понимают, что комплекс "Пэтриот" не сработал даже по устаревшей ракете хуситов.

Возникают большие вопросы к эффективности комплекса, который в этом году США продали уже Румынии (7 комплексов), Польше (4 комплекса) и Катару (11 комплексов). Румыния стала 14-й страной, решившей закупить у США комплексы "Пэтриот".

В декабре Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии с целью предотвращения усиления иранского присутствия в стране. По разным данным, после удара по военной базе погибло 12 иранцев из КСИР (Корпус стражей исламской революции). Серия ударов по объектам в Сирии как предположительно ракетами наземного базирования, так и самолетами ВВС (в том числе и из воздушного пространства Ливана) была совершена израильтянами в ночь с 1 на 2 декабря и в ночь с 4 на 5 декабря.

Сирийские власти заявили, что им удалось сбить 3 ракеты из 6 средствами ПВО в ходе последней атаки Израиля.

В Израиле же в начале месяца сорвались испытания системы противоракетной обороны Arrow-3. По словам главы израильской программы ПРО Моше Пателя, воздушная цель стала вести себя нештатно и запуск самой противоракеты отменили из соображений безопасности. Система ПРО Arrow-3 разрабатывается совместно израильской компанией IAI и американской Boeing и была введена в строй в Израиле еще в январе этого года. Испытания противоракет проводятся с целью усовершенствования системы и разработки новых элементов. Тем не менее, и в этом случае возникли вопросы, как сработает ПРО Израиля по реальным непредсказуемым целям (баллистическим и крылатым ракетам) противника, а не ведущим себя штатно на испытаниях имитационным объектам.

Иран в свою очередь заявил, что иранская ракетная программа - это не предмет для переговоров. Заявление прозвучало от пресс-секретаря МИДа Ирана Бархама Кассами. Поводом стали слова президента Франции Эммануэля Макрона, что "Исламская республика должна действовать на Ближнем Востоке менее агрессивно и предать гласности детали ее ракетной программы".

Бригадный генерал Хусейн Салями в эфире иранского телевидения после реплики французского президента заметил: "Европейцам лучше не ввязываться в спор вокруг ракетного потенциала Ирана, а вместо этого официально признать ракетную мощь ИРИ. Мы прекрасно понимаем, что Европа нам никак не угрожает и соответственно не увеличиваем дальность действия наших баллистических ракет свыше двух тысяч километров. Однако если они будут настаивать на вмешательстве в этот вопрос, мы можем увеличить дальность наших ракет".

Что касается США, то после очередного испытания ракеты Северной Кореей в СМИ появились материалы, что на западном побережье США могут быть размещены дополнительные батареи ПРО. Например, Reuters рассуждает о развертывании комплексов THAAD (Theater High Altitude Area Defense). Проблема в том, что эти комплексы не смогут противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам и размещение THAAD на побережье, как средство защиты от удара со стороны Северной Кореи, бессмысленно. Более того, эти комплексы и "Пэтриоты" (что показывает история с ударом хуситов по аэропорту в Саудовской Аравии) не будут эффективны даже против баллистических ракет, которые Северная Корея возможно в обозримом будущем сможет запускать с подводных лодок.

Кстати, по данным ресурса 38 North, который занимается мониторингом геополитической ситуации и вооруженных сил Северной Кореи, еще весной на коммерческих спутниковых фотографиях обнаружена вторая северокорейская баржа для испытания подводных запусков баллистических ракет. По сути, это модификация советского плавучего погружающегося стенда ПСД-4. Запуски ракет происходят с подобных стендов прежде, чем начнутся испытания непосредственно с подводных лодок. Скорее всего, по мнению издания, в 2012-2013 годах в КНДР начали строительство собственной экспериментальной подводной лодки Gorae (или Sinpo - по названию верфи). В теории новая лодка может запустить одну или две БРПЛ с глубины 10-15 метров. Военные эксперты сходятся в том, что в КНДР после ряда испытаний запуска ракет с плавучих погружаемых стендов рано или поздно будут способны проводить успешные запуски БРПЛ и с реальных подводных лодок. В 2014 году на достижение этой цели Северной Корее эксперты отводили 2-3 года. Время подходит.

И, наконец, Япония тоже думает о противоракетной обороне. Японские военные просят выделить 95 миллионов долларов в следующем году на модернизацию системы обнаружения ракет и вычисления их траектории, чтобы у ПРО появились хоть какие-то шансы сбить их. Планируется к 2022 году завершить эти работы. К 2020 году количество модернизированных батарей "Пэтриот" в Японии доведут до 28 с нынешних 17, а к 2021 году должны поставить на вооружение новую модификацию ракет SM-3 Block IIA Interceptor для палубного комплекса "Иджис" (Aegis).

Япония также рассматривает возможность закупки наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore у США. Это, по идее, должно повысить шансы на перехват ракет из КНДР и ослабить нагрузку на шесть эсминцев ВМС Японии, оснащенных корабельной системой Aegis. Японии необходимы три батареи Aegis Ashore, чтобы прикрыть страну. Стоимость каждой батареи без ракет - около 700 миллионов долларов. Система должна заработать в 2023 году. Уже в этом месяце министр обороны Японии снова просил у США ускорить принятие решения об их развертывании.

Так или иначе, ПРО - это не гарантированная панацея, тем более, что пока ПРО не были задействованы против современных ракет в реальных условиях. Только время покажет, насколько действенны были все надежды и вложения множества стран в американские системы противоракетной обороны.

Илья Плеханов