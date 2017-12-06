США в Корее: война подождет, главное - маневры



Истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Источник: Peter Nicholls/Reuters Истребитель пятого поколения F-22 Raptor.Источник: Peter Nicholls/Reuters

США и Южная Корея отрабатывают превентивный удар по КНДР

США и Южная Корея на этой неделе проводят широкомасштабные совместные учения военно-воздушных сил Vigilant Ace. Формально в ходе учений учитываются различные военные сценарии, однако очевидно, что эти маневры - отработка удара по объектам ядерной ракетной инфраструктуры КНДР. Южнокорейские чиновники утверждают, что учения не являются ответом на действия Пхеньяна, а были запланированы ранее. В Северной Корее маневры назвали "провокацией".

В понедельник стартовали крупномасштабные совместные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Vigilant Ace. Они будут проходить в Южной Корее в течение пяти дней. Это самые крупные в истории совместные учения США и Южной Кореи, отмечает агентство Yonhap.

Задействованные силы

В маневрах примут участие 12 тысяч американских военнослужащих. По данным Reuters, в учениях задействованы более 230 боевых самолетов, южнокорейское агентство сообщает о 250. В их число входят в том числе одни из самых мощных американских военных самолетов - "невидимые" истребители F-35 Lighting II и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, способные нести ядерное оружие.

В учениях также принимают участие шесть многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor, применявшиеся возглавляемой США международной коалицией при бомбардировках в Сирии. С одним из задействованных в маневрах "Рапторов" в первый же день учений возникли неполадки: приземлившись после выполнения задания, он не смог самостоятельно двигаться по взлетно-посадочной полосе, и его пришлось буксировать.

Совместные учения двух стран проходят в Южной Корее ежегодно, однако F-22 Raptor и F-35A в этом году прилетели на них впервые.

Помимо этого, в маневрах задействованы истребители четвертого поколения - многофункциональный F-16 и всепогодный F-15, а также штурмовики A-10 Thunderbolt II, предназначенные для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей.

Корейцы же поднимают в небо свои версии основных американских истребителей F-15K Slam Eagles и KF-16 Viper - последние проходят программу глубокой модернизации. Кроме того, Сеул отправил участвовать в маневрах пилотов и на устаревших истребителях-бомбардировщиках F-4E Phantom II.

Как пояснили в ВВС США, от американской стороны в учениях будут участвовать не только военно-воздушные силы, но и морские пехотинцы и военно-морской флот. Они обеспечивают наземную поддержку военнослужащих, в том числе, заправляют самолеты, говорится на сайте Корпуса морской пехоты США.

Военнослужащие будут выполнять миссии с восьми южнокорейских баз. В их число войдут база на территории аэропорта Чхонджу, где базируется 17-е истребительное крыло корейских ВВС, база на территории аэропорта Тэгу, а также авиабазы Кванджу, Юнгвон, Кунсан, Осан, Сеосан и Вонжу.

Всего у Южной Кореи имеется 11 основных и почти 50 вспомогательных авиабаз. Помимо них в стране функционируют аэропорты двойного назначения. Также на территории республики расположены более сотни американских военных объектов, важнейшим из которых является база Осан. Там дислоцируется 51-е истребительное крыло Тихоокеанских ВВС.

Цель учений

Как говорится в заявлении южнокорейского Минобороны, учения "нацелены на увеличении возможностей совместной работы ВВС США и Южной Кореи в любых погодных условиях, а также в условиях дневного и ночного видения".

Кроме того, учения призваны повысить готовность и оперативный потенциал военнослужащих для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове - так заявляли американские военные перед началом маневров.

В южнокорейском военном ведомстве отметили, что в рамках учений военнослужащие будут отрабатывать различные военные сценарии, в том числе симулирование точечных ударов по макетам ядерных и ракетных объектов КНДР.

"Реалистичные воздушные боевые учения призваны улучшить взаимодействие между военными США и Южной Кореи и повысить боевую эффективность обеих стран", - заявили в американских ВВС.

"Реалистичные" военные сценарии, по всей видимости, сводятся к тем миссиям, которые военным США и Южной Кореи придется совместно осуществлять в случае эскалации конфликта на Корейском полуострове.

Сценарии могут включать в себя как скоординированные точечные удары по северокорейским баллистическим ракетам и ядерной инфраструктуре, так и обезоруживающий удар по важным объектам режима КНДР, пишет издание The Drive.

Другие сценарии учений могут быть сосредоточены на подавлении устаревшей, но достаточно плотной северокорейской системы ПВО, а также ее артиллерийский формирований в случае внезапного нападения Пхеньяна или ответных действий после удара по его ядерным объектам.

Как отмечает The Drive, присутствие на учениях "невидимых" истребителей F-35 и F-22 особенно примечательно, так как в случае эскалации конфликта именно они станут неотъемлемой частью упреждающего удара. Машины пятого поколения также будут играть ключевую роль в нейтрализации ракет класса "земля-воздух", расчищая дорогу для "видимых" истребителей.

Воздушная оборона КНДР состоит преимущественно из С-125 и С-75, но есть также 4 дивизиона С-200, комплексы "Бук", а также несколько десятков истребителей МиГ-29 и МиГ-23. Кроме того, судя по испытаниями, в последние месяцы явно ускорилась разработка KN-06, новой северокорейской разработки, имеющей, по всей видимости, родственные связи с китайской HQ-9 и российской С-300. Таким образом задача прорыва обороны может оказаться не такой простой.

Реакция Северной Кореи

Проведение учений вызвало бурную критику со стороны Пхеньяна. Государственное информационное агентство КНДР (Центральное телеграфное агентство Кореи - ЦТАК) сообщило, что маневры Vigilant Ace поставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.

Агентство предупредило, что Пхеньян "серьезно рассмотрит ответные меры на учения, и что США и Южная Корея могут "дорого заплатить за свои провокации".

Учения начались спустя неделю после того, как Северная Корея провела очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Вместе с тем, южнокорейские чиновники утверждают, что маневры являются частью ежегодных учений и были запланированы еще до испытаний Пхеньяна.

Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-15 в ночь на 29 ноября. Согласно заявлению ЦТАК, новая ракета способна поразить любую цель на территории США.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на северокорейское агентство, это самая мощная МБР, отвечающая требованиям КНДР в деле завершения создания ракетных войск стратегического назначения.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что высота этого пуска северокорейской МБР была наибольшей среди всех ракетных пусков, состоявшихся ранее.

Время полета Hwasong-15 составило 53 минуты, в ходе него ракета могла достичь высоты более чем 4,4 км над поверхностью моря. Ракета упала в океанские воды на расстоянии около 250 км от северо-западного берега Японии, пролетев более 1 тыс. км.

Расчет на внутреннюю аудиторию

Учения Vigilant Ace в военном смысле являются далеко не первыми совместными учениями США и Южной Кореи, отметил главный редактор журнала "Арсенал отечества", военный эксперт Виктор Мураховский.

"В этот раз они становятся значимыми в политическом смысле, как элемент сдерживания КНДР. Предыдущие мероприятия такого же типа, в которых участвовали сразу три авианосные ударные группы США, не привели ни к сворачиванию, ни даже к замораживанию ракетной и ядерной программ КНДР. И сейчас будет ровно то же самое. То есть эти учения нацелены на внутреннюю аудиторию США и Южной Кореи", - предположил он в разговоре с "Газетой.Ru".

Говоря о военном аспекте учений, Мураховский также усомнился в том, что они направлены на реальное сдерживание Северной Кореи.

"По масштабу маневры действительно весьма знаменательны, в них все-таки задействована весьма немалая группировка самолетов. Но даже такой группировки, в том числе оснащенной самолетами пятого поколения F-22 и F-35, недостаточно для нанесения ударов по КНДР без угрозы ответного ядерного удара. То есть учения больше рассчитаны на некий внутренне-политический эффект, чем на реальное сдерживание Северной Кореи", - заключил Мураховский.

Амалия Затари