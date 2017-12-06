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F-35 начал разваливаться в полете

07.12.2017 Lenta.ru 433 0
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Истребитель пятого поколения F-35A
Истребитель пятого поколения F-35A с отвалившимся элементом фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров.
Источник: @satwoon_msdf174

В ВВС США признали, что на одном из истребителей пятого поколения F-35A авиабазы Кадена (Япония) в полете отвалился элемент фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров, сообщает Defense News.

Поскольку перед полетом самолеты проходят проверку, американские военные предполагают, что деталь самолета была утеряна, когда F-35 находился в воздухе. Пропажа обнаружилась после приземления истребителя.

Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network. Американские военные признали произошедшее только 4 декабря.

Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
06.12.2017
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin

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