F-35 начал разваливаться в полете



Истребитель пятого поколения F-35A с отвалившимся элементом фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров.

Источник: @satwoon_msdf174 Истребитель пятого поколения F-35A с отвалившимся элементом фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров.Источник: @satwoon_msdf174

В ВВС США признали, что на одном из истребителей пятого поколения F-35A авиабазы Кадена (Япония) в полете отвалился элемент фюзеляжа размером 30 на 60 сантиметров, сообщает Defense News.

Поскольку перед полетом самолеты проходят проверку, американские военные предполагают, что деталь самолета была утеряна, когда F-35 находился в воздухе. Пропажа обнаружилась после приземления истребителя.

Инцидент произошел 30 ноября 2017 года в ходе тренировочного полета в ста километрах к востоку от Окинавы, тогда же о нем написали японские СМИ, в частности, Nippon News Network. Американские военные признали произошедшее только 4 декабря.

Ранее сообщалось, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали значительный всплеск "физиологических эпизодов" (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).