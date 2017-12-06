Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции

07.12.2017 Lenta.ru 775 0
0
Понравилась новость?
 0
ОАО «ВНИИ «Сигнал»
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (ОАО «ВНИИ «Сигнал»).
Источник: www.vniisignal.ru

Главный конструктор, заместитель генерального директора по научной работе ВНИИ "Сигнал" Сергей Филиппов в интервью "Военно-промышленному курьеру" рассказал о решении проблемы импортозамещения российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Принят целый ряд мер. Есть определенный разворот в обретении импортонезависимости на Восток", — сообщил конструктор.

По словам Филиппова, лучше говорить не об импортозамещении, а об импортонезависимости. "Ведь в основе импортозамещения — стремление к независимости от наших западных так называемых партнеров, которые обложили нас санкциями и пытаются ставить политические условия. Поэтому смысл импортозамещения не в замене одной микросхемы на другую, а в том, чтобы добиться технологической независимости", — подчеркнул заместитель генерального директора.

Сложившаяся ситуация подталкивает российские предприятия "к поиску нестандартных решений, созданию ноу-хау, новых технологических линий, активизирует инженерную мысль", отметил конструктор.

В ноябре член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что сотрудничество Китая и России в области ракетного двигателестроения будет взаимовыгодным, поскольку последнюю "интересует микрорадиоэлектроника космического назначения".
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.12 18:49
  • 14
"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
  • 07.12 18:46
  • 39
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 07.12 18:45
  • 205
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 07.12 18:06
  • 2
ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
  • 07.12 17:48
  • 15
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
  • 07.12 17:25
  • 6
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
  • 07.12 17:03
  • 1
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
  • 07.12 17:01
  • 4
Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
  • 07.12 16:45
  • 435
Претензии к администрации сайта
  • 07.12 16:32
  • 1141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.12 16:27
  • 8
Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
  • 07.12 15:51
  • 2
Истребитель F-35 развалился над Японией
  • 07.12 14:51
  • 14
Разработку ракетного комплекса стратегического назначения обсудили в Минобороны РФ
  • 07.12 14:20
  • 1
Грибаускайте: из президента Литвы в генсеки НАТО?
  • 07.12 14:20
  • 1
Правительство одобрило соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус
другие обсуждаемые темы