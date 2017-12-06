Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции



Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (ОАО «ВНИИ «Сигнал»).

Источник: www.vniisignal.ru Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (ОАО «ВНИИ «Сигнал»).Источник: www.vniisignal.ru

Главный конструктор, заместитель генерального директора по научной работе ВНИИ "Сигнал" Сергей Филиппов в интервью "Военно-промышленному курьеру" рассказал о решении проблемы импортозамещения российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Принят целый ряд мер. Есть определенный разворот в обретении импортонезависимости на Восток", — сообщил конструктор.

По словам Филиппова, лучше говорить не об импортозамещении, а об импортонезависимости. "Ведь в основе импортозамещения — стремление к независимости от наших западных так называемых партнеров, которые обложили нас санкциями и пытаются ставить политические условия. Поэтому смысл импортозамещения не в замене одной микросхемы на другую, а в том, чтобы добиться технологической независимости", — подчеркнул заместитель генерального директора.

Сложившаяся ситуация подталкивает российские предприятия "к поиску нестандартных решений, созданию ноу-хау, новых технологических линий, активизирует инженерную мысль", отметил конструктор.

В ноябре член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что сотрудничество Китая и России в области ракетного двигателестроения будет взаимовыгодным, поскольку последнюю "интересует микрорадиоэлектроника космического назначения".