Видео: "Змей Горыныч" устроил мощнейший взрыв в Сирии



Установка разминирования УР-77 "Метеорит".

Источник: rg.ru Установка разминирования УР-77 "Метеорит".Источник: rg.ru

Установка разминирования УР-77 "Метеорит" советского производства принимала активное участие в боях в районе Дейр-эз-Зор. В Сети появилось эффектное видео боевого применения этой машины, прозванной военными за свою невиданную ударную мощь "Змеем Горынычем".

По всей видимости, "Метеорит" расчищал от мин плацдарм во время операции по наведению переправы через Евфрат на остров Катаа. Сама УР скрывается за береговыми зарослями, и ее не очень хорошо заметно с точки съемки. Рядом виден транспортер ПТС.

На видео запечатлен момент старта реактивного двигателя, который забросил удлиненный заряд на вражеский берег. Через несколько секунд раздается мощнейший взрыв. От ударной волны содрогается все вокруг. Облако, напоминающее ядерный гриб, поднимается вверх на несколько десятков метров.

Как известно, масса взрывчатки в таких инженерных устройствах может достигать 700 килограммов. Отсюда столь эффектное пиротехническое представление.

Появление УР -77 в данном районе наблюдателями было отмечено в середине октября. Ранее такая техника использовалась в основном в районе Дамаска. Правда, там "Метеориты" задействовались не для разминирования, с их помощью уничтожались укрепленные позиции террористов.

Во время сражения возле Евфрата пригодилось умение "Змея Горыныча" эффективно проделывать проходы в обширных полях.

В 2017 году отмечается юбилей принятия на вооружение данной инженерной машины. 40 лет назад эта установка, созданная на базе САУ 2С1 "Гвоздика", стала поступать в войска. С тех пор она применялась во многих вооруженных конфликтах. С 2014-го года "Метеорит" успешно воюет в Сирии.

Алексей Моисеев