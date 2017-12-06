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В армии Южной Кореи появится подразделения боевых "дроботов"

07.12.2017 Российская газета 290 0
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Robots_of_South_Korea
Южнокорейский робот.

Южная Корея намерена в ближайшее время создать в своих вооруженных силах отдельные подразделения, в которых задачи по наблюдению за противником, а также уничтожению вражеских объектов будет выполнять на роботы и дроны. Для подобных частей уже придумано специальное название - "подразделения боевых дроботов". Слово "дробот" создано путем сложения слов "дрон" и "робот".

"Со следующего года начнутся работы по созданию платформы и концепции действия дроботов", - заявил на условиях анонимности представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея. Он добавил, что также со следующего года начнут готовить операторов "боевых дроботов". Для этого в одном из центральных вузов страны военные создадут специальный институт и исследовательский центр.

"Дроботы" должны стать еще одной ударной силой Юга в возможной войне против Северной Кореи. Беспилотные летательные аппараты будут вести наблюдения за ракетно-ядерными и прочими военными объектам КНДР и наносить удары. Некоторые дроны будут только "разведчиками-наблюдателями", а другие будут сочетать функции как разведчиков, так и "оружия возмездия". Аппараты будут действовать как в автономном режиме, так и под руководством операторов.

В министерстве обороны Южной Кореи отказались вдаваться в дальнейшие детали, но выяснилось, что южане намерены широко использовать "стаи дронов". Это подразумевает одновременное задействование значительно количества небольших "беспилотников" весом по 1 кг. Каждый такой аппарат будет оснащен мощным компактным зарядом, а атаки они будут производить совместно, действуя по принципу стаи, нападая на один крупный объект либо несколько целей, расположенных рядом друг с другом.


Олег Кирьянов (Сеул)
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
БПЛА
Робот
Ядерный щит

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