Стало известно, чем заменят российский ракетный поезд "Баргузин"



Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.

Источник: rg.ru Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.Источник: rg.ru

Появилась информация о том, чем планируется заменить боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин" в новой госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы.

Как сообщает ТАСС, "атомный поезд" не попал в программу по финансовым соображениям. Ссылаясь на источник в ОПК, агентство информирует о том, что в качестве альтернативы принято решение развивать проекты межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Рубеж". Впрочем, при этом отмечается, что БЖРК "пожертвовали" временно.

"Атомный поезд" не войдет и в новую ГПВ до 2027 года. Причиной такого положения дел стала нехватка финансовых средств - на все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму", - цитирует агентство своего собеседника.

10-тонный "Сармат" является тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил глобальную дальность ее действия, поскольку "Сармат" сможет долететь до цели даже через Южный полюс. Предполагается, что новая ракета придет на смену Р-36М2 "Воевода".

В свою очередь подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-26 "Рубеж" стал развитием проекта РС-24 "Ярс". "Рубеж" может поражать цели на дальности от 2000-6000 километров до 12 000 километров, а его управляемые боевые блоки позволяют прорывать противоракетную оборону.

Напомним, ранее "РГ" сообщила о прекращении разработки боевых железнодорожных комплексов. Но хотя "Баргузин" не успел стать полноценным БЖРК, опытно-конструкторские работы по этому проекту все же уже осуществлены. Кроме того, бросковые испытания ракеты для "атомного поезда" охарактеризованы как успешные. Была запущена массогабаритная модель ракеты "Ярс", специально адаптированная к "Баргузину".

Руслан Мельников