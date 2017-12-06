Китайский эксперт: новый ледокол РФ сдержит США и НАТО в Арктике
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Атомный ледокольный флот.
Источник: Росатомфлот
В эфире популярной телепрограммы Китая - "Вечерний военный вестник" эксперт Ду Вэньлун, анализируя потенциал нового российского атомного ледокола проекта 10510 "Лидер", заявил, что в водах Арктики он окажет большую роль в сдерживании США, а также воспрепятствует присутствию на севере войск НАТО. Об этом сообщили на портале "Россия сегодня".
Атомный ледокол на сегодняшний день является самым большим в РФ. Его водоизмещение - 55 тысяч тонн. Как считает эксперт, он уже сравнялся с показателями авианосцев, и предполагает: если на ледоколе поместить разного рода ракеты, в том числе и крылатые, а размер ледокола позволяет это сделать, то гражданское судно превратится в военное. И сможет сдержать присутствие США и войск НАТО в Арктике и, если понадобится, противостоять их возможным действиям.
Ду Вэньлун считает, что у России два пути для укрепления своего военного потенциала на Северном полюсе. В качестве первого он называет присутствие военных баз в этих широтах. Вторым путем эксперт считает милитаризацию гражданских судов для усиления собственной безопасности в Арктике. И тогда Россия сможет, по его мнению, не увеличивая средства бюджета на военные расходы, сохранять на высоком уровне военно-морской потенциал.
- Без выполнения этих условий невозможно будет обнаружить опасность и своевременно защитить страну. Возможно, именно тогда настанет время для военно-гражданской интеграции. И она может установиться в сфере боевого потенциала и способах ведения войны военной и национальной стратегией России, - заявил военный эксперт Ду Вэньлун.
Светлана Цыганкова
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06.12.2017
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