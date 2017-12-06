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ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" в начале 2018 года

07.12.2017 Интерфакс-АВН 492 0
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Ил-22ПП «Порубщик»
Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик» в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане второй (первый серийный) самолет Ил-22ПП (регистрационный номер RF-90786, заводской номер 0393607950).
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Ранее Минобороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП "Порубщик"

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) имени Мясищева передаст российскому военному ведомству очередной модернизированный самолёт специального назначения семейства "Ил" в первом квартале следующего года, сообщили "Интерфаксу-АВН" в оборонно-промышленном комплексе в среду.

"Работы по модернизации спецсамолёта семейства "Ил" находятся на завершающей стадии. В первом квартале 2018 года он будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС)", - сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять о каком именно типе самолёта идёт речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации на борту машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.

Основной объем работ ЭМЗ приходится на модернизацию самолётов спецназначения модификаций Ил-20 и Ил-22, сказал собеседник агентства.

"В частности, в 2016 году проведена первая серийная модернизация Ил-22, и министерство обороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП", - сказал он, отметив, что аппаратура комплекса позволяет эффективно бороться с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией противника.

"Модернизация Ил-20 также ведется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что модернизация касается не собственно летательных аппаратов, а бортового радиоэлектронного оборудования.
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-22
Компании
ЭМЗ Мясищева

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