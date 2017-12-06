ВКС РФ получат очередной спецсамолёт марки "Ил" в начале 2018 года
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Первые три самолета-постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП «Порубщик» в ангаре ОАО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева", Жуковский, октябрь 2016 года. На переднем плане второй (первый серийный) самолет Ил-22ПП (регистрационный номер RF-90786, заводской номер 0393607950).
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Ранее Минобороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП "Порубщик"
Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Экспериментальный машиностроительный завод (ЭМЗ) имени Мясищева передаст российскому военному ведомству очередной модернизированный самолёт специального назначения семейства "Ил" в первом квартале следующего года, сообщили "Интерфаксу-АВН" в оборонно-промышленном комплексе в среду.
"Работы по модернизации спецсамолёта семейства "Ил" находятся на завершающей стадии. В первом квартале 2018 года он будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС)", - сказал собеседник агентства.
Он не стал уточнять о каком именно типе самолёта идёт речь и о его предназначении, отметив, что в процессе модернизации на борту машины, в частности, устанавливается новейший радиотехнический комплекс.
Основной объем работ ЭМЗ приходится на модернизацию самолётов спецназначения модификаций Ил-20 и Ил-22, сказал собеседник агентства.
"В частности, в 2016 году проведена первая серийная модернизация Ил-22, и министерство обороны получило два постановщика помех и попутной разведки Ил-22ПП", - сказал он, отметив, что аппаратура комплекса позволяет эффективно бороться с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией противника.
"Модернизация Ил-20 также ведется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что модернизация касается не собственно летательных аппаратов, а бортового радиоэлектронного оборудования.
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06.12.2017
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