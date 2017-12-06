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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на Камчатке получили новые танки Т-80БВ

07.12.2017 Интерфакс-АВН 648 0
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Т-80БВМ
Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.
Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru

Петропавловск-Камчатский. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнилось новыми танками Т-80БВ по плану перевооружения подразделений Береговых войск флота на современные образцы военной техники, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Экипажи боевых машин уже прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в учебных подразделениях и приступили к эксплуатации танков в условиях полигона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду в рамках полевого выхода подразделений бригады морской пехоты на полигон Радыгино возле Петропавловска-Камчатского экипажи танков провели занятия по вождению новых боевых машин, осуществили пристрелку вооружения танка и выполнили практическую стрельбу штатным снарядом по различным мишеням.

"Объективный контроль за точностью выполнения боевых упражнений обеспечили беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", - отмечается в сообщении.

Ранее в камчатском соединении морской пехоты в тестовую эксплуатацию приняты порядка 10 новых бронетранспортеров БТР-82А. Планируется, что эти машины также в скором времени поступят на вооружение Береговых войск ТОФ.
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Орлан-10
Т-80
Проекты
Военные учения
ТОФ

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