Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на Камчатке получили новые танки Т-80БВ
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Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.
Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru
Петропавловск-Камчатский. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Камчатское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнилось новыми танками Т-80БВ по плану перевооружения подразделений Береговых войск флота на современные образцы военной техники, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.
"Экипажи боевых машин уже прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в учебных подразделениях и приступили к эксплуатации танков в условиях полигона", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в среду в рамках полевого выхода подразделений бригады морской пехоты на полигон Радыгино возле Петропавловска-Камчатского экипажи танков провели занятия по вождению новых боевых машин, осуществили пристрелку вооружения танка и выполнили практическую стрельбу штатным снарядом по различным мишеням.
"Объективный контроль за точностью выполнения боевых упражнений обеспечили беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", - отмечается в сообщении.
Ранее в камчатском соединении морской пехоты в тестовую эксплуатацию приняты порядка 10 новых бронетранспортеров БТР-82А. Планируется, что эти машины также в скором времени поступят на вооружение Береговых войск ТОФ.
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06.12.2017
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