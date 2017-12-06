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В России планируют создать лазер против беспилотников

07.12.2017 Интерфакс-АВН 386 0
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НИИ «Полюс» им. Стельмаха
Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.
Источник: www.soyuzmash.ru

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В России намерены создать мобильный лазерный комплекс для уничтожения беспилотников, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Демонстрационный образец комплекса с жидкостным лазером должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект (беспилотник/птица/облако), воздействовать на цели непрерывным лазерным излучением и поражать их на удалении 500-1000 метров.

"Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха" холдинга "Швабе" опубликовал конкурс на выполнение составной части научно-исследовательской экспериментальной работы по теме: "Разработка и экспериментальное подтверждение принципов построения мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Изготовление макета жидкостного лазера, доработка технологического комплекса и проведение испытаний".

Максимальная стоимость научных изысканий составляет 23 млн 500 тыс. рублей.

Исследование должно начаться в январе 2018 года и завершиться к апрелю того же года. Его итогом станет разработка и обоснование проекта тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы по созданию лазерного комплекса.

В документах к закупке уточняется, что исполнитель работ также должен изготовить макетный образец жидкостного лазера, демонстрационный образец комплекса и провести их совместные испытания.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха" является ведущим научным центром России в области лазерных технологий. Входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БПЛА

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