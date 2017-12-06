В России планируют создать лазер против беспилотников



Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.

Источник: www.soyuzmash.ru Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.Источник: www.soyuzmash.ru

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В России намерены создать мобильный лазерный комплекс для уничтожения беспилотников, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Демонстрационный образец комплекса с жидкостным лазером должен автоматически обнаруживать до 20 воздушных целей, идентифицировать объект (беспилотник/птица/облако), воздействовать на цели непрерывным лазерным излучением и поражать их на удалении 500-1000 метров.

"Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха" холдинга "Швабе" опубликовал конкурс на выполнение составной части научно-исследовательской экспериментальной работы по теме: "Разработка и экспериментальное подтверждение принципов построения мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Изготовление макета жидкостного лазера, доработка технологического комплекса и проведение испытаний".

Максимальная стоимость научных изысканий составляет 23 млн 500 тыс. рублей.

Исследование должно начаться в январе 2018 года и завершиться к апрелю того же года. Его итогом станет разработка и обоснование проекта тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы по созданию лазерного комплекса.

В документах к закупке уточняется, что исполнитель работ также должен изготовить макетный образец жидкостного лазера, демонстрационный образец комплекса и провести их совместные испытания.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха" является ведущим научным центром России в области лазерных технологий. Входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".