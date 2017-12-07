Армянские депутаты ратифицировали соглашение с РФ об оборонном кредите
|
|
Самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.
Источник: ВКонтакте
Ереван. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с Россией о предоставлении кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения, передает корреспондент "Интерфакса".
Накануне первый замминистра обороны республики Артак Закарян сообщил в парламенте, что Армения и Россия парафировали три соглашения в рамках оборонного кредита на поставку российского оружия.
"Парафированы три соглашения, стоимость которых превышает $100 млн. В Армению будет поставлена полностью новая продукция военного назначения. Речь идет также и о вооружении регионального значения, что повысит уровень нашей безопасности и укрепит потенциал наших ВС", - сказал А.Закарян.
По его словам, в рамках российского государственного экспортного кредита будут профинансированы поставки продукции военного назначения российского производства в Армению.
Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.
Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.
Ранее президент Армении Серж Саргсян выразил надежду на продолжение программы кредитования закупок российского вооружения.
|
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
|
Sapsan
73
|
№1
07.12.2017 10:27
РФ нужно вооружать свою армию,а не кормить республики бывшего совка себе в убыток...ВВП пора на пенсию,он не понимает,в какой стране живет...
|
-1Сообщить модератору
|
Байкал57
508
|
№2
07.12.2017 10:33
В.В.П продает(не кормит) российские товары в Армению. Армяне кормят Ставропольских селян и прочих поставщиков.
|
0Сообщить модератору
|
KillaKan
1442
|
№3
07.12.2017 12:17
Некоторые дегенераты до сих пор не понимают, что гос. кредиты это инструмент геополитического влияния ? :))))
|
0Сообщить модератору
|
Vadim Martinov
87
|
№4
07.12.2017 12:28
$100 млн. на фоне списанных лярдов неграм, капля в море. С учетом позиции Грузии и заигрывания баку с анкорой единственный дружественный режим это Армения, не надо скупится тем более что там америкосы всячески стараются устроить дубльнезалежно, пора учится на своих ошибках. Потеря Украины очень большой просчет руководства.
|
-1Сообщить модератору