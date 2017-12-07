Армянские депутаты ратифицировали соглашение с РФ об оборонном кредите



Самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.

Источник: ВКонтакте Самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.Источник: ВКонтакте

Ереван. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с Россией о предоставлении кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения, передает корреспондент "Интерфакса".

Накануне первый замминистра обороны республики Артак Закарян сообщил в парламенте, что Армения и Россия парафировали три соглашения в рамках оборонного кредита на поставку российского оружия.

"Парафированы три соглашения, стоимость которых превышает $100 млн. В Армению будет поставлена полностью новая продукция военного назначения. Речь идет также и о вооружении регионального значения, что повысит уровень нашей безопасности и укрепит потенциал наших ВС", - сказал А.Закарян.

По его словам, в рамках российского государственного экспортного кредита будут профинансированы поставки продукции военного назначения российского производства в Армению.

Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.

Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

Ранее президент Армении Серж Саргсян выразил надежду на продолжение программы кредитования закупок российского вооружения.