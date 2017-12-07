Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
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НПО «Сатурн».
Источник: Ростех
Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил государственные награды работникам НПО ОДК "Сатурн", участвовавшим в возрождении производства корабельных газотурбинных двигателей.
"Сегодня исполняется 60 лет Военно-промышленной комиссии. Я вас поздравляю с этим юбилеем. 14 декабря мы официально отметим это мероприятие в Кремле, а сегодня мы награждаем отличившихся коллег из Ярославской области в связи с успешным завершением работ по созданию целой отрасли морского газотурбиностроения на предприятии ОДК "Сатурн", - сказал вице-премьер, открывая заседание коллегии ВПК.
Он подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки - фактически за два с половиной года от момента принятия решения. Д.Рогозин особо отметил, что "сегодня в числе награжденных работников ОДК "Сатурн" находятся люди разных профессий, это - и руководители, и те, кто конструирует новую технику, и те, кто воплощает новые решения". По его мнению, тружеников и работников предприятия всегда отличала высокая квалификация, позволяющая делать уникальную продукцию высокой точности.
Д.Рогозин также поздравил всех двигателестроителей с успешно совершенным первым испытательным полетом истребителя пятого поколения Су-57 (известного также как Т-50) с двигателем второго этапа. "Вчера был первый испытательный полет с новым двигателем, я всех поздравляю", - сказал вице-премьер.
В свою очередь губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подчеркнул, что более двадцати наград, которые были вручены лучшим сотрудникам "Сатурна", - "это серьезный знак признания государством заслуг и роли предприятия в повышении обороноспособности нашей страны и в создании оборудования нового поколения, которое способно заместить импортную технику". "Газовые турбины, выпуск которых на сегодняшний момент освоен в Рыбинске, это весомый вклад в программу импортозамещения", - сказал глава региона.
Зампред правительства вручил орден "За морские заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, звания "Почетный машиностроитель РФ", благодарность и почетную грамоту президента России.
В апреле Владимир Путин в ходе посещения НПО "Сатурн" - одного из ведущих предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации - дал старт масштабному проекту в сфере импортозамещения: производству в России корабельных газотурбинных двигателей. В присутствии главы государства на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Тогда В.Путин напомнил, что корни этого события - в 2014 году, "когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию". "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", - подчеркнул он.
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06.12.2017
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Алексей60
2269
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№1
07.12.2017 06:58
Цитата, q
Он подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки - фактически за два с половиной года от момента принятия решения.Получается, что от Рогозина всё-таки есть какая то польза или его имя можно вспоминать только при неудачах?
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Байкал57
508
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№2
07.12.2017 08:16
Остался последний штрих в импортозамещении двигателей с Украины. Ан-124 на свои моторы, Самарские или Пермские.
"Сам" занимается, ждем результат.
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snc
580
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№3
07.12.2017 09:38
Байкал57,
Последний штрих?! А где диапазон 300-1500лс для вертолётов, малой, учебно-тренировочной, региональной, бизнес-авиации, дронов?!
А движки для Ми-26, а топовые коммерческие движки с тягой 40+?
Работы ещё выше крыши.
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Kangaba
168
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№4
07.12.2017 17:01
Цитата, Алексей60 сообщ. №1Тут основная работа была в документации и работников с украины, а это скорее работа спецслужб. Плюс конечно до этого был большой задел.
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