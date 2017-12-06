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России нужны "ядерные поезда", считает Клинцевич

07.12.2017 Интерфакс-АВН 454 0
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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в состоянии в сжатые сроки возобновить работы по проекту создания "ядерного поезда", сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Я думаю, что проект в любую секунду может быть восстановлен и быть рабочим. В этом плане никаких проблем нет", - сообщил сенатор.

В прошлую субботу сайт "Российской газеты" сообщил, что прекращена разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".

"Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", - сообщала газета, ссылаясь на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса.

"У меня нет данных, что работа по проекту прекращена. Проект может быть заморожен. Но в любом случае, у нас есть документация, все исходные данные, чтобы уже с учетом новых возможностей науки и технологий этот проект возобновить", - сообщил Ф.Клинцевич.

"БЖРК нам нужны. Это один из серьезнейших элементов сдерживания. Наличие такого комплекса очень серьезно уравновешивает. Определить, где он находится, невозможно. Американцы не в состоянии это проконтролировать", - сообщил сенатор.

В сентябре прошлого года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил "Интерфаксу", что Россия реализует проект создания БЖРК, если этого потребует "военно-политическая ситуация".

"Все технические решения проработаны, и сложностей с созданием такого комплекса мы сейчас не видим: ни инженерных, ни технических. А реализовать мы его будем в случае необходимости, если военно-политическая ситуация того потребует", - сказал тогда Ю.Борисов.

В мае газета "Коммерсант" сообщила, что военные окончательно определятся с обликом "Баргузина" к 2019 году.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал журналистам, что в России разрабатывается новый БЖРК. Сообщалось, что создаваемый на новом технологическом уровне БЖРК получил название "Баргузин". Его разработка осуществляется Московским институтом теплотехники.

Новейший комплекс, как заявлялось, воплотит в себе положительный опыт создания и эксплуатации своего предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".

В СССР в составе РВСН было три дивизии с БЖРК "Молодец", которые дислоцировались в Костромской области, Пермском и Красноярском краях - всего 12 "ядерных поездов", в каждом из них - по три ракеты. Каждая из них несла 10 боевых блоков. БЖРК были утилизированы в период с 2003 по 2005 гг. без продления их ресурса.

Одна из причин этого - разработчик РТ-23 УТТХ КБ "Южное" находится на Украине. Договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

Между тем в России идет разработка нового ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат".

2 марта в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что МБР "Сармат" преодолеет любую систему противоракетной обороны.

"С "Сарматом" мы вписываемся и в план по замене наших уникальных ракет "Воевода", и в договор с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений по количеству блоков и носителей", - сказал тогда Д.Рогозин.

Россия формирует перспективную группировку Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которая обеспечит эффективное ядерное сдерживание, заявил в ноябре в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В РВСН проходит плановое перевооружение на новейшие ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования. "Особенно интенсивно проходит переоснащение мобильной группировки РВСН с плановой заменой подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс", информировало ранее Минобороны РФ.
06.12.2017
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РС-12М
РС-20В
РС-22
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