НАТО хочет продолжать политический диалог с Россией - Столтенберг



Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне.

Источник: Минобороны РФ Презентация Минобороны РФ с подробным разбором нестыковок доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне.Источник: Минобороны РФ

Брюссель. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Помимо обороны с востока, НАТО работает в области диалога с Россией, заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Очень важно помнить, что в течение двух лет не было ни одного заседания Совета Россия-НАТО. Но с весны 2016 года мы провели шесть заседаний Совета Россия-НАТО. Мы обсуждали трудные вопросы, такие как Украина. Это важно. Я считаю, что, когда повышается напряженность, когда отношения между Россией и НАТО становятся очень сложными, особенно важно проводить подобные встречи и противодействовать агрессивным действиям России на Украине", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел альянса.

"Мы хотим продолжать политический диалог с Россией", - заверил Й.Столтенберг.

"Кроме этого я хотел бы упомянуть, что после длительного периода неиспользования военных каналов связи сегодня эти каналы используются председателем Военного комитета, верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, и они сегодня рассматривают возможность использования этих каналов связи для поддержания непосредственных контактов с начальником Генштаба ВС России генералом (Валерием) Герасимовым", - сообщил глава альянса.

По его словам, в НАТО изучают и другие области поддержания диалога, в том числе гибридные войны, и другие вопросы, которые могли бы обсуждаться в формате Россия-НАТО.