Военный спутник "Космос-2524" взят на сопровождение - Минобороны РФ



Пуск ракеты «Союз-2.1б».

Источник: Юрий Смитюк / ТАСС Пуск ракеты «Союз-2.1б».Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Главный центр разведки космической обстановки (ГЦРКО) взял на сопровождение спутник министерства обороны России, запущенный в субботу, 2 декабря, с космодрома Плесецк (Архангельская область), информирует Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) приняли на сопровождение наземными средствами ГЦРКО Космических войск ВКС космический аппарат (КА) "Космос-2524", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

Информация о новом космическом объекте была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (ККП) после выведения на орбиту КА "Космос-2524" с космодрома Плесецк ракетой-носителем (РН) среднего класса "Союз-2.1б" 2 декабря 2017 года, говорится в пресс-релизе.

"После проведения специалистами ЦККП анализа и обработки координатной и некоординатной информации о КА "Космос-2524" новый космический объект принят на сопровождение наземными средствами ККП Космических войск (КВ)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что РН "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала в субботу с космодрома Плесецк в 13:43 МСК с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома. Ракета была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) в 13:46, спустя несколько минут "Союз-2.1б" вывел КА на расчётную орбиту. После принятия спутника на управление, в военном ведомстве сообщили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы КА функционируют нормально. Спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2524".

Минобороны информировало, что после выведения аппарата на орбиту ЦККП начал анализ и обработку координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для сопровождения его наземными средствами ГЦРКО КВ ВКС.

Главный каталог космических объектов представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В нем хранится информация об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. По каждому объекту фиксируется 1 500 показателей, в том числе набор элементов орбит для прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.д. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами КВ обрабатывается более 60 тыс. измерений.

Первая и вторая ступени РН "Союз-2.1б" оснащены двигателями РД-107А/108А, производства самарского предприятия ПАО "Кузнецов" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации "Ростех"). Статистическая надежность этих двигателей 99,9%.