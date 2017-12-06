Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Аргентина подписали меморандум о сотрудничестве по безопасности

07.12.2017 РИА Новости 295 0
0
Понравилась новость?
 0
Николай Патрушев. Архивное фото
Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Буэнос-Айресе консультации по вопросам международной безопасности, а также двустороннего российско-аргентинского сотрудничества в сфере обеспечения национальной безопасности.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео обсудили вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, проблематику информационной безопасности, военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

Отдельно обсуждены проблемы международной и региональной безопасности, включая дальнейшую координацию позиций стран на международной арене и в рамках межгосударственных объединений.

"Стороны подчеркнули, что в международной повестке дня у России и Аргентины близкие, совпадающие подходы. Наши страны объединяет общее стремление к упрочению мира на планете, уважению устава ООН и международного права, строительству справедливого многостороннего миропорядка с соблюдением принципа уважения суверенного равенства государств и невмешательства в их дела", - говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение совпадением подходов России и Аргентины по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, среди которых главную опасность представляет международный терроризм, отмечается в сообщении.

В завершение встречи Патрушев и Помпео подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает постоянное проведение консультаций и обмен мнениями по представляющим взаимный интерес стратегическим вопросам региональной и международной безопасности. В частности, на постоянной основе предполагается взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями.

С российской стороны в переговорах приняли участие представители МВД России, МИД, Минобороны, ФСБ, Минюста, специалисты аппарата Совета безопасности РФ.

В этот же день Патрушев встретился с главой кабинета министров Аргентины Маркосом Пеньей. "Стороны высоко оценили стратегический характер российско-аргентинского взаимодействия", - говорится в сообщении.
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Компании
ООН
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.12 18:49
  • 14
"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
  • 07.12 18:46
  • 39
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 07.12 18:45
  • 205
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 07.12 18:06
  • 2
ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
  • 07.12 17:48
  • 15
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
  • 07.12 17:25
  • 6
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
  • 07.12 17:03
  • 1
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
  • 07.12 17:01
  • 4
Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
  • 07.12 16:45
  • 435
Претензии к администрации сайта
  • 07.12 16:32
  • 1141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.12 16:27
  • 8
Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
  • 07.12 15:51
  • 2
Истребитель F-35 развалился над Японией
  • 07.12 14:51
  • 14
Разработку ракетного комплекса стратегического назначения обсудили в Минобороны РФ
  • 07.12 14:20
  • 1
Грибаускайте: из президента Литвы в генсеки НАТО?
  • 07.12 14:20
  • 1
Правительство одобрило соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус
другие обсуждаемые темы