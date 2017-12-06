Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу назвал сроки проведения форума "Армия-2018"

07.12.2017 РИА Новости 387 0
0
Понравилась новость?
 0
Армия-2017
Международный военно-технический форум Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны РФ начинает готовиться к проведению военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет одновременно с первым Международным форумом "Неделя национальной безопасности", сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"В августе 2018 года планируется провести очередной Международный военно-технический форум "Армия". Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники", - заявил Шойгу на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Армии-2018"

Он отметил, что на мероприятии создаются необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей военной техники.

"Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении её авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что все плюсы и минусы, наработанные в ходе организации предыдущих выставок, должны быть учтены при подготовке четвертого форума "Армия". Он добавил, что одновременно с "Армией-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" планируется провести первый Международный форум "Неделя национальной безопасности", который направлен на повышение эффективности работы федеральных органов исполнительной власти по развитию отечественной индустрии безопасности.

По словам министра, организация и проведение этих международных мероприятий - "сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и структур". Глава Минобороны РФ напомнил, что в этом году форум "Армия" принял почти 700 тысяч посетителей. Свои разработки демонстрировали более 1,2 тысячи предприятий. В работе форума участвовали представители 114 иностранных государств, включая 65 официальных военных делегаций.

Как сказал на заседании организационного комитета заместитель министра обороны России Павел Попов, в рамках экспозиции "Недели национальной безопасности", которая пройдет с 21 по 26 августа 2018 года, предусматриваются тематические выставки: система управления обороной, национальная гвардия, пожарная безопасность, средства спасения, безопасность личности, безопасность бизнеса.

Также будут представлены медицина катастроф, безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, продовольственная безопасность, транспортная безопасность, экологическая безопасность, строительная безопасность, продукция подразделений и учреждений ФСИН России в системе безопасности государства, заключил Попов.
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.12 18:49
  • 14
"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
  • 07.12 18:46
  • 39
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 07.12 18:45
  • 205
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 07.12 18:06
  • 2
ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
  • 07.12 17:48
  • 15
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
  • 07.12 17:25
  • 6
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
  • 07.12 17:03
  • 1
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
  • 07.12 17:01
  • 4
Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
  • 07.12 16:45
  • 435
Претензии к администрации сайта
  • 07.12 16:32
  • 1141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.12 16:27
  • 8
Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
  • 07.12 15:51
  • 2
Истребитель F-35 развалился над Японией
  • 07.12 14:51
  • 14
Разработку ракетного комплекса стратегического назначения обсудили в Минобороны РФ
  • 07.12 14:20
  • 1
Грибаускайте: из президента Литвы в генсеки НАТО?
  • 07.12 14:20
  • 1
Правительство одобрило соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус
другие обсуждаемые темы