Шойгу назвал сроки проведения форума "Армия-2018"



Международный военно-технический форум Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Международный военно-технический форум Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны РФ начинает готовиться к проведению военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет одновременно с первым Международным форумом "Неделя национальной безопасности", сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"В августе 2018 года планируется провести очередной Международный военно-технический форум "Армия". Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники", - заявил Шойгу на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Армии-2018"

Он отметил, что на мероприятии создаются необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей военной техники.

"Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении её авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что все плюсы и минусы, наработанные в ходе организации предыдущих выставок, должны быть учтены при подготовке четвертого форума "Армия". Он добавил, что одновременно с "Армией-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" планируется провести первый Международный форум "Неделя национальной безопасности", который направлен на повышение эффективности работы федеральных органов исполнительной власти по развитию отечественной индустрии безопасности.

По словам министра, организация и проведение этих международных мероприятий - "сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и структур". Глава Минобороны РФ напомнил, что в этом году форум "Армия" принял почти 700 тысяч посетителей. Свои разработки демонстрировали более 1,2 тысячи предприятий. В работе форума участвовали представители 114 иностранных государств, включая 65 официальных военных делегаций.

Как сказал на заседании организационного комитета заместитель министра обороны России Павел Попов, в рамках экспозиции "Недели национальной безопасности", которая пройдет с 21 по 26 августа 2018 года, предусматриваются тематические выставки: система управления обороной, национальная гвардия, пожарная безопасность, средства спасения, безопасность личности, безопасность бизнеса.

Также будут представлены медицина катастроф, безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, продовольственная безопасность, транспортная безопасность, экологическая безопасность, строительная безопасность, продукция подразделений и учреждений ФСИН России в системе безопасности государства, заключил Попов.