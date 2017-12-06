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Состоялся первый полет Су-57 с двигателем второго этапа

07.12.2017 ТАСС 595 0
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Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50)
Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50).
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Продолжительность полета составила 17 минут

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения Су-57 (известен также как Т-50) совершил первый полет с двигателем второго этапа. Об этом журналистам сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

"Пятого декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем второго этапа", - сообщили в Минпромторге.

Полет выполнил шеф-пилот фирмы "Сухой" (входит в ОАК) Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. "Полет прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания", - уточнили в министерстве.

"Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы - уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", - подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

О программе ПАК ФА

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Су-57) - многофункциональный истребитель пятого поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей на дальних и ближних дистанциях, поражения наземных и надводных целей противника с преодолением его систем ПВО. Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время в летных испытаниях участвуют девять летных образцов. Завершается первый этап государственных испытаний авиационного комплекса пятого поколения.

На сегодняшний день подтверждены характеристики устойчивости и управляемости этого самолета на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах полета, на закритических углах атаки. Проводится отработка бортового оборудования и комплекса авиационного вооружения. Также проведены успешные работы по дозаправке топливом в полете и исследованию различных конфигураций самолета.

ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Самолет имеет широкую номенклатуру вооружения.

Как сообщалось ранее, Су-57 с перспективным (основным) двигателем совершит первый полет в четвертом квартале 2017 года. Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

В августе этого года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
ПАК ФА
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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