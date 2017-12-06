Утверждены новые правила ценообразования продукции, поставляемой по ГОЗ



Иллюстрация на тему "Гособоронзаказ".

Источник: Военное обозрение Иллюстрация на тему "Гособоронзаказ".Источник: Военное обозрение

Согласно документу, вводятся единые правила для формирования цен на вооружение, военную и специальную технику

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении новых правил государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу (ГОЗ). Документ, подписанный 2 декабря, опубликован 6 декабря на сайте кабмина.

"Установлен единый порядок определения цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ [вооружения, военной и специальной техники], так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя", - поясняется в справке к документу.

Эти правила предполагают приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если она обращается на соответствующих рынках, с применением конкурентных способов определения поставщиков. При этом цены на продукцию, которая поставляется единственным поставщиком, должны определяться на основе так называемого расширенного индексного подхода. Такой подход предусматривает фиксацию базовых цен на вооружение и технику не менее чем на шесть лет, причем они должны не пересматриваться ежегодно, а только уточняться на индекс-дефлятор, "утверждаемый в установленном порядке", следует из справки.

"Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ", - подчеркивается в сообщении.

Положение вступает в силу с 1 января 2018 года.