Источник: "атомный поезд" "Баргузин" исключили из новой ГПВ ради "Сармата" и "Рубежа"



Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".

Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев

Как сообщил собеседник агентства, создание "Баргузина" заморожено с осени прошлого года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание с Плесецка ракеты "Ярс"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом "Баргузин" не включены в новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования, вместо этого решено сосредоточиться на проектах межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Рубеж". Об этом сообщил ТАСС источник в российском ОПК.

Как писала ранее "Российская газета", тема создания ракетных поездов нового поколения закрыта, по крайней мере, на ближайшую перспективу.

Источник ТАСС уточнил, что его создание заморожено с осени прошлого года, последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание с Плесецка ракеты "Ярс".

"Атомный поезд" не войдет и в новую ГПВ до 2027 года. Причиной такого положения дел стала нехватка финансовых средств - на все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать "Баргузином" ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж", включенных в новую госпрограмму", - рассказал собеседник агентства.

В мае 2016 года другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что разработка конструкторской документации по "Баргузину" завершена и началось создание отдельных элементов комплекса. Тогда планировалось, что в начале 2020-х годов в боевом составе РВСН появится новая 13-я по счету ракетная дивизия в составе пяти полков с этими комплексами.

"Баргузин", "Сармат" и "Рубеж"

Разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" началась в 2013 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Планировалось, что каждый комплекс будет состоять из шести пусковых установок твердотопливных ракет "Ярс" с четырьмя боевыми блоками индивидуального наведения каждая. "Ярс" весит 50 т и, имея длину 22,5 м, свободно размещается в 24-метровом грузовом вагоне, рассчитанном на перевозку грузов массой 60 т. Один поезд приравнивался к полку, всего планировалось иметь пять полков, сведенных в ракетную дивизию.

Одновременно началось создание тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат", которая должна будет заменить стоящую на вооружении Р-36М2 "Воевода". Ее полезная нагрузка достигнет 10 т против 8,75 у предшественницы. Как ранее сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, первое бросковое испытание "Сармата" должно состояться до конца 2017 года. По его словам, эта ракета будет настолько мощной, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы.

Примерно тогда же началось создание подвижного грунтового ракетного комплекса с РС-26 "Рубеж", являющегося дальнейшим развитием проекта РС-24 "Ярс", с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2000-6000 км (что, как утверждают США, нарушает договор о РСМД). Ракета принята на вооружение в конце 2016 года.