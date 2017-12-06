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Минобороны РФ получило более 1,3 тыс. комплектов парашютной системы Д-6

07.12.2017 ТАСС 302 0
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Учения десантно-штурмовой бригады ВДВ. Архивное фото
Военные учения десантно-штурмовой бригады ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Данная система позволяет парашютистам выполнять прыжки из любых транспортных самолетов и вертолетов, также она может использоваться для учебных прыжков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) передал Минобороны России 1350 комплектов парашютной системы Д-6 четвертой серии, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Парашют Д-6 зарекомендовал себя как надежная и проверенная годами система, на которой прошло обучение и службу не одно поколение бойцов ВДВ и любителей парашютного спорта", - прокомментировал передачу заказа генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

По его словам, система Д-6 остается "отличным решением для начальной подготовки парашютистов, позволяя сократить затраты на новые дорогостоящие системы".

Десантная система Д-6 позволяет парашютистам любого уровня подготовки выполнять прыжки с комплектом вооружения из любых транспортных самолетов и вертолетов, оборудованных для десантирования. Она может использоваться для учебных прыжков парашютистов начальной подготовки.

При общей массе парашютиста не более 120 кг система Д-6 обеспечивает десантирование на высотах от 200 м до 8000 м.
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Проекты
Военные учения

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