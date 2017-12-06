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Шойгу: подготовка к форуму "Армия-2018" уже началась

07.12.2017 ТАСС 373 0
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2С7М "Малка"
Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье. 23 августа 2017.
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Очередной военно-технический форум планируется провести в августе следующего года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ начинает готовиться к проведению Международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В августе 2018 года планируется провести очередной Международный военно-технический форум "Армия". Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники", - сказал он на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Армии-2018".

Министр отметил, что на мероприятии создаются необходимые условия для конструктивного общения и обмена опытом производителей и покупателей военной техники. "Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну", - добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что при подготовке четвертого форума "Армия" должны быть учтены все плюсы и минусы, выявленные в ходе организации предыдущих выставок.

По словам главы ведомства, одновременно с "Армией-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" планируется провести первый Международный форум "Неделя национальной безопасности", который будет "направлен на повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию отечественной индустрии безопасности".

Как отметил Шойгу, организация и проведение этих международных мероприятий - "сложная, многогранная и творческая работа, требующая усилий многих ведомств и структур".
06.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Персоны
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Проекты
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