Зенитчики ЦВО в Поволжье получили полковой комплект ЗРС «С-400»



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».