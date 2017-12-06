Зенитчики ЦВО в Поволжье получили полковой комплект ЗРС «С-400»
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.
Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
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06.12.2017
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