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Зенитчики ЦВО в Поволжье получили полковой комплект ЗРС «С-400»

07.12.2017 Центральный военный округ 548 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».


Новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.


Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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