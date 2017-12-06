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«КАМАЗ» подвёл итоги производства в ноябре

07.12.2017 ПАО "КАМАЗ" 376 0
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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

За одиннадцать месяцев 2017 года «КАМАЗ» выпустил 35 287 автомобилей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.


В ноябре финишное производство автомобилей «КАМАЗа» выпустило 4380 (АППГ – 4164), а всего с начала года – 35 287 (АППГ – 31 320) машкомплектов. Производство двигателей «КАМАЗа» также существенно увеличило выпуск своей основной продукции: главный сборочный конвейер автомобилей и внешние потребители завода двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» получили в ноябре 4605 двигателей и силовых агрегатов (АППГ – 4228), всего за 11 месяцев – 32 524 единицы.


Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители «КАМАЗа» получили в ноябре запчастей на сумму на два миллиарда рублей (АППГ – 1,78 млрд.), всего с начала года – на 20,84 млрд. рублей (АППГ – 14,48 млрд.). Продукции диверсификации произведено на сумму около 0,62 млрд. руб. (АППГ – 0,56 млрд.), за 11 месяцев – 6,17 млрд. руб. (АППГ – 5,5 млрд. руб.).
06.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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КАМАЗ

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