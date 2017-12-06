"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
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БПЛА.
Источник: макс-2017
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках международного форума "Арктика: Настоящее и будущее" представил вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину беспилотник вертолетного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути.
Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии" был представлен на экспозиции холдинга. В рамках форума с VRT300 ознакомились руководители арктических регионов Российской Федерации, а также президент Межрегиональной ассоциации полярников Артур Чилингаров.
Кроме того, специалисты "ВР-Технологий" приняли участие в деловой программе форума, выступив с докладом, посвященным сферам применения беспилотных вертолетов в Арктике.
"Вертолетная техника внесла огромный вклад в освоение Арктики и по сей день остается незаменимой для выполнения широкого круга задач в этом регионе. Значительная часть нашей страны находятся за Северным полярным кругом, что делает беспилотники, приспособленные к эксплуатации в суровых арктических условиях, чрезвычайно востребованными. Мы отмечаем интерес к проекту VRT300 со стороны потенциальных заказчиков и рассчитываем, что к моменту запуска этого комплекса в серийное производство сформируем соответствующий пул заказов", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.
Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.
Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных.
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06.12.2017
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принадлежат АО «Вертолеты России»
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02.08.2017 Билет на беспилотник
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Друг Георгия
591
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№1
06.12.2017 12:06
Цитата, q
Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию ВРТ300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.http://www.cardesign.ru/articles/russian_helicopters/2017/11/08/7560/
...осталось только понять, какой двигатель и кто его разработчик! Или всё так же, "на электротяге - "пятиминутник полётов" "??? ))) "Заявлять" - всяк может, и что попало. А вот результаты где, резонный вопрос???...
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Андрей Л.
9458
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№2
06.12.2017 13:45
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
..осталось только понять, какой двигатель и кто его разработчик!
Не понял смысла ссылки в принципе - сказано тоже. что и више и цитата про двигатель из вашей ссылки
Цитата, q
Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию ВРТ300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.
из текущей статьи
Цитата, q
Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.
и...???
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Друг Георгия
591
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№3
06.12.2017 14:12
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
и...???С самого первого момента, как обнаружил статью, дважды перечитал, в поисках информации о СУ БПЛА - ни чего подобного о "дизеле" не было! Напрашивается ответ, либо я дваждыперечитывая, "...Слона то я и не приметил!", либо - Вы лукавите, пардон за мой французский. )))
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Андрей Л.
9458
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№4
06.12.2017 14:48
Цитата, Друг Георгия сообщ. №3
не было! Напрашивается ответ, либо я дваждыперечитывая, "...Слона то я и не приметил!", либо - Вы лукавите, пардон за мой французский. )))
Извините, но "слона то вы и не приметили" - просто я сегодня сам искал по нему инфу и собирал вот это https://vpk.name/library/f/vrt300.html - не много, но в остальном всё либо везде повторяется, либо прямо таки искажено.
Так вот - уверяю Вас, что в статье про двигатель было изначально, потому что я всегда начинаю анализ именно с ВПК.name, как наиболее полного источника в Рунете по ВПК и потому что здесь просто удобнее собирать - всё в одном месте.
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Друг Георгия
591
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№5
07.12.2017 06:44
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Извините, но "слона то вы и не приметили"
))) А как сЭтим быть???
Цитата, Друг Георгия сообщ. №1
...осталось только понять, какой двигатель(читайте: фирма) и кто(читайте: страна производитель) его разработчик! Или всё так же, "на электротяге - "пятиминутник полётов" "??? ))) "Заявлять" - всяк может, и что попало. А вот результаты где, резонный вопрос???...
Марку и разработчика, из
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
как наиболее полного источника в Рунете по ВПК и потому что здесь просто удобнее собирать - всё в одном месте.
смогЁте (...или смОгите???) назвать? ;) Так, любопытства ради, считайте! )))
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Андрей Л.
9458
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№6
07.12.2017 08:08
Цитата, Друг Георгия сообщ. №5
смогЁте (...или смОгите???) назвать? ;) Так, любопытства ради, считайте! )))
Если бы среди материалов это засветилось, то было в описании термина.
Кроме того, ради любопытства Вы могли бы и сами и нас перечитать - там всего 8 статей с упоминаниями инет перевернуть...
Но кое что дополнительное всё-таки нашлось на просторах - смотрим
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Друг Георгия
591
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№7
07.12.2017 12:36
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Кроме того, ради любопытства Вы могли бы и сами и нас перечитать - там всего 8 статей с упоминаниями инет перевернуть...Дык, если-б было! )))
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
смотрим...и видим
Цитата, q
Компания "Вертолеты России" впервые представила на выставке МАКС-2017 прототипы вертолета-беспилотника ВРТ-300 (VRT300), разработанного компанией "ВП-Технологии" ("VP-Technologies"), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (19 июля 2017)..
Цитата, q
Двигатель - дизельный, поршневой, объем керосина до 120 л.;
Цитата, q
БЛА выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса 300 килограммов. Двигатель – дизельный.Кто-что - ни слова!... И да, на керосине, любой дизель работает, и знаете, даже очень неплохо!, Это любой дизелист подтвердит ))
Цитата, q
А вот это, вааще не дизель! ;D ;D ;D
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Андрей Л.
9458
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№8
07.12.2017 13:24
Цитата, Друг Георгия сообщ. №7
А вот это, вааще не дизель!
Полагаю, что здесь банально перепутана модель. Во первых потому, что она указана по тесту неверно - не 30, а 300, во вторых масса не та совершенно и как ни модернизируй, но в 3-4 раза не подняться на той-же конструкции. Зато у них есть ещё VRT500 - который куда ближе к теме.
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Друг Георгия
591
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№9
07.12.2017 13:33
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Полагаю, что здесь банально перепутана модель.Естественно! Я попытался вытащить всё, из Вами любезно предоставленных ссылок, "в-плоть до анекдота!", - но оказалось, ни одна "не сработала" на интересующий вопрос...
А по VRT500 - вообще ни по двигателю, ни по топливу, и даже какой двигатель, "...Ни гу-гу!"
Одно лишь,
Цитата, q
с привлечением ведущих европейских специалистов.Выходит, импортозамещение - туфта, пардон за мой суахили? ))
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Андрей Л.
9458
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№10
07.12.2017 13:51
Цитата, Друг Георгия сообщ. №9
Выходит, импортозамещение - туфта, пардон за мой суахили? ))
Смотря под каким углом на него смотреть.
Если смотреть в лоб - импортозамещение предполагает 100% отказ от иностранных товаров и комплектующих, то - ДА, туфта. НО - такая идея сама по себе, простите, туфта.
Если же смотреть с четким осознанием, что мы не самые лучшие в мире во всём, то - НЕТ, мы берем иностранный опыт или специалистов, или компании и совместно, или просто покупаем готовое, делаем изделие.
Параллельно запускаем программу локализации компонент и производства и вот уже этот процесс мы смело можем назвать - импортозамещением.
Во многих местах это происходит именно так, просто где-то быстрее, где-то медленнее - а где-то вообще не идет, по большей части из-за неготовности среды в нашей стране.
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Друг Георгия
591
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№11
07.12.2017 14:25
...как то скользко, размыто и, всё же, без того, что внутри сего "вундервафельного".
А вот если бы всё же взялись мне помочь, не было бы всё столь вымучено, уверен, потому как результат на лицо по факту! ))) Но, видимо и дальше придётся всё самому и одному очевидное доказывать...
Только вот на пензию не разбежишься! ;D ;D ;D
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ОсА
159
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№12
07.12.2017 14:29
Цитата, Друг Георгия сообщ. №9
вообще ни по двигателю, ни по топливу, и даже какой двигатель, "...Ни гу-гу!"Модельки, модельки..
Кругом одни прототипы и модельки.
Имитация бурной деятельности, ИМХО..
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Андрей Л.
9458
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№13
07.12.2017 15:08
Цитата, Друг Георгия сообщ. №11
)) Но, видимо и дальше придётся всё самому и одному очевидное доказывать...
Я не понимаю о чем вы?
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Друг Георгия
591
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№14
07.12.2017 18:49
Цитата, Андрей Л. сообщ. №13Дык, строю то, что злопыхатели называют "этого не может быть на свете!". А оно, вот, крутится и ЕСТЬ уже на свете! )))
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