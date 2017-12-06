"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину



БПЛА.

Источник: макс-2017 БПЛА.Источник: макс-2017

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках международного форума "Арктика: Настоящее и будущее" представил вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину беспилотник вертолетного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути.

Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии" был представлен на экспозиции холдинга. В рамках форума с VRT300 ознакомились руководители арктических регионов Российской Федерации, а также президент Межрегиональной ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Кроме того, специалисты "ВР-Технологий" приняли участие в деловой программе форума, выступив с докладом, посвященным сферам применения беспилотных вертолетов в Арктике.

"Вертолетная техника внесла огромный вклад в освоение Арктики и по сей день остается незаменимой для выполнения широкого круга задач в этом регионе. Значительная часть нашей страны находятся за Северным полярным кругом, что делает беспилотники, приспособленные к эксплуатации в суровых арктических условиях, чрезвычайно востребованными. Мы отмечаем интерес к проекту VRT300 со стороны потенциальных заказчиков и рассчитываем, что к моменту запуска этого комплекса в серийное производство сформируем соответствующий пул заказов", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.

Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.

Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных.