Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

07.12.2017 Деловая газета "Взгляд" 478 1
0
Понравилась новость?
 +2
Истребитель Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57, известный как Т-50, осуществил первый полет с новым двигателем, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

"5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем второго этапа", – цитирует "Интерфакс" сообщение Минпромторга.

Известно, что полет длился 17 минут и прошел в штатном режиме в соответствии с условиями полетного задания. За штурвалом Су-57 находился Герой России, шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" Сергей Богдан.

"Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы – уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", – прокомментировал событие министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В сентябре сообщалось о завершении реализации важнейшего и уникального инженерного проекта – создании "в металле" так называемого двигателя второго этапа.

Новый двигатель позволяет совершать длительные полеты на сверхзвуковой скорости без форсажа. Двигатель второго этапа Су-57 более надежен, контролепригоден и прост в конструкции, чем двигатель первого этапа, а также обладает повышенными показателями тяги.

Су-57, известный также как ПАК ФА и Т50, был разработан в ОКБ Сухого. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный новым комплексом глубоко интегрированной авионики. Самолет имеет высокий уровень автоматизации управления, обладает функцией интеллектуальной поддержки экипажа.

В конце ноября сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 примут на вооружение в 2018 году. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Су-57 благодаря модернизационному потенциалу сможет стать истребителем шестого поколения.


Алексей Ласнов
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минпромторг РФ
Сухой ПАО
Персоны
Бондарев Виктор
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RO
Kangaba
168
№1
07.12.2017 17:03
Не заметил разницы, я ожидал некую работу с малозаметностью типа квадратных сопл как у F-22.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.12 18:49
  • 14
"Вертолеты России" представили арктический беспилотник VRT300 Дмитрию Рогозину
  • 07.12 18:46
  • 39
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 07.12 18:45
  • 205
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 07.12 18:06
  • 2
ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
  • 07.12 17:48
  • 15
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
  • 07.12 17:25
  • 6
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
  • 07.12 17:03
  • 1
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
  • 07.12 17:01
  • 4
Рогозин отметил заслуги ОДК "Сатурн" по созданию на предприятии морского газотурбиностроения
  • 07.12 16:45
  • 435
Претензии к администрации сайта
  • 07.12 16:32
  • 1141
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.12 16:27
  • 8
Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
  • 07.12 15:51
  • 2
Истребитель F-35 развалился над Японией
  • 07.12 14:51
  • 14
Разработку ракетного комплекса стратегического назначения обсудили в Минобороны РФ
  • 07.12 14:20
  • 1
Грибаускайте: из президента Литвы в генсеки НАТО?
  • 07.12 14:20
  • 1
Правительство одобрило соглашение о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус
другие обсуждаемые темы