Су-57 совершил первый полет с новым двигателем



Истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель пятого поколения Су-57.Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Истребитель пятого поколения Су-57, известный как Т-50, осуществил первый полет с новым двигателем, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

"5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем второго этапа", – цитирует "Интерфакс" сообщение Минпромторга.

Известно, что полет длился 17 минут и прошел в штатном режиме в соответствии с условиями полетного задания. За штурвалом Су-57 находился Герой России, шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" Сергей Богдан.

"Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы – уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", – прокомментировал событие министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В сентябре сообщалось о завершении реализации важнейшего и уникального инженерного проекта – создании "в металле" так называемого двигателя второго этапа.

Новый двигатель позволяет совершать длительные полеты на сверхзвуковой скорости без форсажа. Двигатель второго этапа Су-57 более надежен, контролепригоден и прост в конструкции, чем двигатель первого этапа, а также обладает повышенными показателями тяги.

Су-57, известный также как ПАК ФА и Т50, был разработан в ОКБ Сухого. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный новым комплексом глубоко интегрированной авионики. Самолет имеет высокий уровень автоматизации управления, обладает функцией интеллектуальной поддержки экипажа.

В конце ноября сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 примут на вооружение в 2018 году. Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Су-57 благодаря модернизационному потенциалу сможет стать истребителем шестого поколения.

Алексей Ласнов