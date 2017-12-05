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Росэлектроника создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники

05.12.2017 ОАО «Росэлектроника» 137 0
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Радиостанция Р-168-5УН-2
Носимая радиостанция УКВ диапазона Р-168-5УН-2.
Источник: voronezh.all.biz

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех планирует создание во Владикавказе регионального центра по обслуживанию и восстановительному ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых структур. Реализация проекта намечена на 2019-2022 годы.


Центр будет создан на базе местного предприятия АО «Концерн «Созвездие» (входит в Росэлектронику) - АО «Янтарь», которое является единственной площадкой Северо-Кавказского федерального округа с необходимыми производственно-технологическими возможностями. Сервисный центр на базе «Янтаря» обеспечит минимизацию транспортно-логистических затрат на обслуживание и ремонт техники, позволит сократить общие сроки проводимых работ и повысит оперативную готовность войск.


Центр предназначен для проведения ремонтных работ аппаратуры радиосвязи, такой как радиостанции средней мощности (Р-140М, Р-161 и др.), переносные радиостанции (Р-168, Р-159 и др.), стационарные радиостанции (Р-123, Р-130, Р-134 и др.). Также центр сможет обслуживать унифицированные командно-штабные машины типа БМД-1КШ, Р-142Н/НМР, Р-149МА1 и аппаратные и подвижные узлов связи.


«Пропускная способность» центра рассчитана на обслуживание и восстановительный ремонт 215 единиц техники в год, в том числе около 50 командно-штабных машин, а также различных типов радиостанций и радиоприемников.


Производственная площадь центра составит 5,54 тыс. м2. На ней будут располагаться специализированные участки для сервисного обслуживания средств связи: оборудованные утепленные боксы (для работы в зимнее время), участки мойки покраски, слесарно-кузовных работ, зоны для ремонта бензиновых/дизельных двигателей и топливных систем колесной и гусеничной техники, жгутового и кабельного монтажа.


В рамках реализации проекта парк измерительно-диагностических приборов АО «Янтарь» планируется дооснастить специальной техникой для проведения диагностики, восстановительного ремонта и испытаний аппаратуры связи, а также базовых шасси.
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-1
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника

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