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Использование в Арктике роботов и беспилотных технологий – перспективы создания технологического консорциума

05.12.2017 АО "Группа Кронштадт" 163 0
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Беспилотники для Арктической зоны
Беспилотники для Арктической зоны.
Источник: https://www.kronshtadt.ru/

«Использование в Арктике роботов и беспилотных технологий» – рабочая сессия с таким названием прошла 4 декабря в Петербурге в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», посвященного обсуждению ключевых вопросов социально-экономического развития Арктической зоны РФ.


Модератором сессии выступил Владимир Воронов, начальник центра перспективных исследований Группы «Кронштадт». Он же открыл мероприятие докладом «Беспилотная роботизированная транспортная система для Арктической зоны Российской Федерации», в котором анонсировал возможность создания для этой задачи консорциума с участием крупнейших заинтересованных федеральных, региональных и отраслевых предприятий.


Целесообразность применения роботизированной техники в Арктике обусловлена суровыми природно-климатическими условиями региона. Низкая плотность населения и большие расстояния делают строительство инфраструктуры наземного транспорта малорентабельным. Поэтому воздушные перевозки оказываются наиболее предпочтительным способом доставки товаров и грузов, обеспечивающим регулярность и оперативность предоставления услуги потребителям. Современные технологии беспилотных летательных аппаратов (БЛА) уже сейчас предоставляют техническую возможность для полетов воздушных судов без экипажа на борту.


По словам эксперта, уже в ближайшее время создание беспилотного (опционально-пилотируемого) варианта транспортного самолета позволит реализовать проект роботизированной транспортной системы для Арктического региона. По оценке Группы «Кронштадт» роботизация воздушного судна позволит снизить стоимость летного часа на 30% за счет увеличения оборачиваемости и за счет снижения фонда оплаты труда (летный персонал заменяется на наземных операторов).


По оценке Группы «Кронштадт», пилотный проект роботизированной системы авиационных грузоперевозок может быть развернут в течение двух лет.
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
Арктика
БПЛА
Робот

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