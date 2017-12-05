Использование в Арктике роботов и беспилотных технологий – перспективы создания технологического консорциума



Беспилотники для Арктической зоны.

Источник: https://www.kronshtadt.ru/ Беспилотники для Арктической зоны.Источник: https://www.kronshtadt.ru/

«Использование в Арктике роботов и беспилотных технологий» – рабочая сессия с таким названием прошла 4 декабря в Петербурге в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», посвященного обсуждению ключевых вопросов социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

Модератором сессии выступил Владимир Воронов, начальник центра перспективных исследований Группы «Кронштадт». Он же открыл мероприятие докладом «Беспилотная роботизированная транспортная система для Арктической зоны Российской Федерации», в котором анонсировал возможность создания для этой задачи консорциума с участием крупнейших заинтересованных федеральных, региональных и отраслевых предприятий.

Целесообразность применения роботизированной техники в Арктике обусловлена суровыми природно-климатическими условиями региона. Низкая плотность населения и большие расстояния делают строительство инфраструктуры наземного транспорта малорентабельным. Поэтому воздушные перевозки оказываются наиболее предпочтительным способом доставки товаров и грузов, обеспечивающим регулярность и оперативность предоставления услуги потребителям. Современные технологии беспилотных летательных аппаратов (БЛА) уже сейчас предоставляют техническую возможность для полетов воздушных судов без экипажа на борту.

По словам эксперта, уже в ближайшее время создание беспилотного (опционально-пилотируемого) варианта транспортного самолета позволит реализовать проект роботизированной транспортной системы для Арктического региона. По оценке Группы «Кронштадт» роботизация воздушного судна позволит снизить стоимость летного часа на 30% за счет увеличения оборачиваемости и за счет снижения фонда оплаты труда (летный персонал заменяется на наземных операторов).

По оценке Группы «Кронштадт», пилотный проект роботизированной системы авиационных грузоперевозок может быть развернут в течение двух лет.