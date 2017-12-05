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«КАМАЗ» поделился опытом в сфере энергосбережения

05.12.2017 ПАО "КАМАЗ" 144 0
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«КАМАЗ» на «Стройкомплекс регионов России-2015»
«КАМАЗ» на выставке «Стройкомплекс регионов России-2015».
Источник: http://kamaz.org/

Специалисты «КАМАЗа» приняли участие в международной конференции «Энергосбережение. Наука и образование», которая состоялась в Набережных Челнах.

Главный энергетик ПАО «КАМАЗ» Константин Чугунов выступил с докладом о модернизации системы снабжения сжатым воздухом – переходе с централизованной системы на локальные компрессорные станции. Экономический эффект от реализации этого проекта за пять лет эксплуатации превысил 1,6 млрд. рублей, при этом затраты на внедрение технического решения составили 466 млн. рублей.


По словам Главного энергетика «КАМАЗа», необходимость в реализации проекта была вызвана значительными затратами на работу централизованной системы, которые связаны с потреблением электроэнергии, оборотной воды, а также потерями воздуха при его транспортировке по магистральным воздухопроводам. «Взамен централизованного снабжения заводов сжатым воздухом, спроектированного ещё при строительстве «КАМАЗа», мы перешли на локальные компрессорные станции, приблизив их к производству», – сообщил Чугунов.


Эту идею, ставшую впоследствии действенным инструментом экономии, в компании начали внедрять в 2010 году. И в первый же год получили реальное снижение затрат, которое в денежном эквиваленте исчислялось сотнями миллионов рублей. В частности, удельные затраты электроэнергии на производство сжатого воздуха за пять лет эксплуатации снизились на 28%, удельные затраты оборотной воды – на 45%. В результате проект стал одним из самых успешных в сфере энергосбережения и окупился за 2,5 года при запланированном сроке окупаемости в четыре года.
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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КАМАЗ

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