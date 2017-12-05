ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017
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Логотип ПАО "Мотовилихинские заводы".
Источник: http://mz.perm.ru/
ПАО «Мотовилихинские заводы» вышло на завершающий этап выпуска и отгрузки готовой продукции в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2017 года.
В установленные контрактами сроки предприятием полностью выполнены работы по производству боевых машин РСЗО «Торнадо-Г», произведен капитальный ремонт и модернизация боевых машин из состава комплекса РСЗО «Град», капитальный ремонт самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Большая часть готовой продукции отгружена в подразделения Министерства обороны РФ.
Кроме этого, на завершающей стадии производства находятся самоходные орудия «Нона-СВК», и готовится к отправке заказчику заключительная партия буксируемых гаубиц «Мста-Б», прошедших капитальный ремонт.
«Выполнение гособоронзаказа — первостепенная задача предприятия. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы выполняем обязательства перед Министерством обороны РФ. Эта техника поступит в войска до конца года в установленные контрактными обязательствами сроки», — комментирует производственные результаты Генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.
ПАО «Мотовилихинские заводы» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускает полевые артиллерийские орудия «Нона-К», «Мста-Б», минометы «Нона-М1», самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена» и другие артиллерийские системы.
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05.12.2017
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