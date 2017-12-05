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ПАО «Мотовилихинские заводы» завершает выполнение ГОЗ-2017

05.12.2017 ПАО «Мотовилихинские заводы» 383 1
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Логотип Мотовилихинские заводы
Логотип ПАО "Мотовилихинские заводы".
Источник: http://mz.perm.ru/

ПАО «Мотовилихинские заводы» вышло на завершающий этап выпуска и отгрузки готовой продукции в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2017 года.

В установленные контрактами сроки предприятием полностью выполнены работы по производству боевых машин РСЗО «Торнадо-Г», произведен капитальный ремонт и модернизация боевых машин из состава комплекса РСЗО «Град», капитальный ремонт самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Большая часть готовой продукции отгружена в подразделения Министерства обороны РФ.


Кроме этого, на завершающей стадии производства находятся самоходные орудия «Нона-СВК», и готовится к отправке заказчику заключительная партия буксируемых гаубиц «Мста-Б», прошедших капитальный ремонт.


«Выполнение гособоронзаказа — первостепенная задача предприятия. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы выполняем обязательства перед Министерством обороны РФ. Эта техника поступит в войска до конца года в установленные контрактными обязательствами сроки», — комментирует производственные результаты Генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.


ПАО «Мотовилихинские заводы» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», выпускает полевые артиллерийские орудия «Нона-К», «Мста-Б», минометы «Нона-М1», самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК», «Вена» и другие артиллерийские системы.
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО «Мотовилихинские заводы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Гвоздика
Град РСЗО
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
Мотовилиха
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1144
№1
05.12.2017 12:52
Кстати, имеет смысл сделать исполнение Торнадо-С малоотличимым от, собственно, Смерча. Это может дать тактическое преимущество, например, в Калининградской области, Сирии или Сербии... Что там за комплекс? Какой дальности и точности?
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