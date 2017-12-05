Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России создан единый оператор высокоточной навигации

05.12.2017 АО «Российские космические системы» 259 0
0
Понравилась новость?
 +1
Логотип ОАО «Российские космические системы»
Логотип ОАО «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») создал компанию-оператора сервисов на основе высокоточного спутникового позиционирования ООО «Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП)». Новая структура войдет в состав холдинга и будет способствовать распространению услуг высокоточной навигации на основе системы ГЛОНАСС.


Созданная компания сформирует современную рабочую среду для крупных корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, будет контролировать качество и надежность услуг высокоточного позиционирования.


Национальная сеть высокоточной навигации – проект РКС по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой; проект реализуется по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.


Замгендиректора РКС по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолий ПЕРМИНОВ: «Сегодня важно заинтересовать и привлечь компании и частных лиц к максимально широкому использованию высокоточной навигации. Для них уже создан специализированный веб-портал оператора, который поможет компаниям или индивидуальным предпринимателям получать услуги и подключаться к сервисам интеграционной вычислительной платформы. С крупными корпоративными клиентами мы продолжим работать на основе контрактов».


НСВП позволяет многократно – до сантиметров – увеличить точность спутниковой навигации. Ее применение предоставит региональным администрациям и местным операторам действенный инструмент для повышения экономической эффективности геодезического и картографического обеспечения, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и транспортом.


Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации. Сегодня в проекте НСВП уже задействовано более 240 дифференциальных геодезических станций. НСВП уже работает в Московской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской, Липецкой, Вологодской, Курской и Тюменской областях, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане и Крыму. Достигнута договоренность об участии в проекте ОАО «РЖД» как крупного собственника сетей дифференциальных геодезических станций и потребителя услуг высокоточного позиционирования.


В августе 2015 года в рамках XII Международного авиакосмического салона были подписаны соглашения между РКС и правительствами Ярославской и Омской областей о развитии сотрудничества в сфере использования наземной инфраструктуры НСВП на базе дифференциальных геодезических станций. Там же «Российские космические системы» и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве в создании и использовании национальной сети.


В конце прошлого года РКС, НП «ОСВСП» и Правительство Новосибирской области договорились о сотрудничестве в проекте построения и развития сегмента НСВП на базе расположенных в регионе 36 спутниковых станций. Тогда же было объявлено о начале сотрудничества между РКС и ОАО «Роскартография» в области создания и развития наземной инфраструктуры НСВП.
05.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РЖД
РКC
Роскосмос
Персоны
Перминов Анатолий
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 23:05
  • 8
Источники: РСК "МиГ" может сократить штат примерно на 1 тыс. человек
  • 05.12 22:59
  • 1
Продолжаются испытания нового двигателя для Су-57, сообщает Чемезов
  • 05.12 22:43
  • 8
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.12 22:13
  • 46
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 05.12 22:03
  • 15
Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного
  • 05.12 21:37
  • 179
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 05.12 21:26
  • 6
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
  • 05.12 21:08
  • 8
Армия России начнет получать новый вертолет Ми-28НМ в конце 2018 года
  • 05.12 21:07
  • 12
Что произойдет в случае наземной войны между российской и американской армиями?
  • 05.12 21:02
  • 19
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 05.12 19:41
  • 53
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 05.12 18:21
  • 3
Специалисты ФГУП "ЦАГИ" продолжают исследования легкого конвертируемого самолета
  • 05.12 17:49
  • 2
Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей с МиГ-29
  • 05.12 17:48
  • 116
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 05.12 17:47
  • 4
Участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б" подготовили награды
другие обсуждаемые темы