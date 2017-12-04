В Росгвардии рассказали о ходе учений с Народной вооруженной полицией Китая
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Сотрудник Росгвардии.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Совместные тактико-специальные антитеррористические учения "Сотрудничество-2017" спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая проходят при полном взаимопонимании сторон, сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества (ДВСМИ) Росгвардии.
Учения стартовали 2 декабря в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района КНР и продлятся до 13 декабря. В понедельник участники совместных учений приняли участие в мероприятиях по боевому слаживанию сводных подразделений.
"Офицеры сил спецназначения Росгвардии и спецназовцы Народной вооруженной полиции Китая знакомятся с тактикой действий друг друга, совместно выполняют практические элементы боевой и специальной подготовки, которые им предстоит использовать в ходе учения при решении совместных антитеррористических задач", - отмечают в Росгвардии.
Командиры тренировочных групп, назначенные на паритетной основе от китайской и российской сторон, отрабатывают вопросы управления подразделениями. На данном этапе основное внимание уделяется изучению материальной части и совершенствованию навыков ведения огня из различных видов стрелкового оружия.
"Ознакомление с вооружением и специальными средствами, а также совместная отработка тренировочных задач прошли при полном взаимопонимании сторон, профессионалам не понадобились даже услуги переводчиков", - заявили в Росгвардии.
Сообщается, что в ближайшие дни участники учений проведут совместные тренировки по десантированию из вертолетов, штурму зданий, освобождению заложников из различных транспортных средств, поиску и уничтожению условного противника в городских кварталах.
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04.12.2017
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