В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Источник: vestnik-rm.ru Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".Источник: vestnik-rm.ru

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства сбил новейшую израильскую ракету оперативно-тактического комплекса LORA.

Данное средство поражение было задейсвовано в атаке на военную базу в сирийском городе Аль-Кисва.

По израильским данным, это сравнительно небольшая ракета, она весит около 1,7 т. Ее длина 5 м. Дальность стрельбы достигает 300 км.

По мнению военных экспертов, поражение такой относительно малоразмерной цели является большим достижением расчетов ПВО, принимавших участие в отражении израильского налета.

Ранее в Сирии комплекс "Панцир С1" сбил турецкий самолет "Фантом", а также большое количество беспилотных целей.

Дмитрий Лемешко