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В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA

05.12.2017 Вестник Мордовии 9285 19
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ЗРПК "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Источник: vestnik-rm.ru

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства сбил новейшую израильскую ракету оперативно-тактического комплекса LORA.

Данное средство поражение было задейсвовано в атаке на военную базу в сирийском городе Аль-Кисва.

По израильским данным, это сравнительно небольшая ракета, она весит около 1,7 т. Ее длина 5 м. Дальность стрельбы достигает 300 км.

По мнению военных экспертов, поражение такой относительно малоразмерной цели является большим достижением расчетов ПВО, принимавших участие в отражении израильского налета.

Ранее в Сирии комплекс "Панцир С1" сбил турецкий самолет "Фантом", а также большое количество беспилотных целей.


Дмитрий Лемешко
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
LORA ОТРК

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  • Комментарии
Комментариев 19, отображено с 1 по 19
RU
beka1
1265
№1
05.12.2017 03:25
По данным СМИ контролируемых Асадом и Хизбаллой было выпущено 5 ракет из которых 3 сбито База если не уничтожена, то по крайней мере, повреждена.
LORA, конечно, не Касам, но 3 сбитых из 5 как то не очень...
+1
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RU
просто экспл
3901
№2
05.12.2017 09:10
Цитата, beka1 сообщ. №1
LORA, конечно, не Касам, но 3 сбитых из 5 как то не очень...
с другой стороны там расчет арабы , а этим что ни дай , все без  толку .
для них 3 из 5 это великолепный результат . там даже одна сбитая  это уже повод для нового национального праздника у военных .
с другой стороны , Лора все таки ОТРК , а это баллистическая цель , и при чем не самая легкая .
а панцирь он вроде как против крылатых ракет по большей части . против баллистических работать должен был С-300В* .
ЗЫ исправьте заголовок , там Панцир , а не Панцирь .
+9
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RU
VK
584
№3
05.12.2017 11:01
искал в американской и израильтянской прессе информацию на счёт этих атак (и их причины). Что сам понял, если коротко: Израиль негодуэ по поводу того, что под Дамаском обустраивается иранская военная база. Буквально в 30 км от "земли обетованной". Расположение базы государства, которое регулярно грозится уничтожить США и Израиль, на таком расстоянии от границы абсолютно неприемлемо для еврейского государства. Вот оно и "возбуждается".

http://www.jewishpress.com/news/middle-east/syria/syria-israel-attacked-iranian-base-outside-damascus/2017/12/02/
http://www.jewishpress.com/multimedia/radio/israel-news-talk-radio/tamar-yonah-show/first-missile-attack-by-israel-the-tamar-yonah-show-audio/2017/12/04/

Всё-равно информации мало.
Кстати, вот разбор журналюг NYT по поводу того, что американские "пэтриоты" таки не смогли сбить хуситскую ракету (иранский аналог скада) месяц назад. Мол если и поразили, то в лучшем случае корпус, а боеголовка отделилась и взорвалась в километре от здания аэровокзала саудитской капитолии. Т.е. мол, будь еменские ракеты чуть точнее, саудитам было бы очень печально (кстати, да, везде на видео плотное движение по дорогам).

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/04/world/middleeast/saudi-missile-defense.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news
+6
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RU
GaL
27
№4
05.12.2017 11:05
а пруфы будут,или тут как  с не долетевшими томагавками?)))
-2
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RU
VK
584
№5
05.12.2017 11:39
Цитата, GaL сообщ. №4

ну, евреи не сообразили предупредить споттеров, чтобы те стояли с мобильниками на готове. Я вообще сильно не уверен, что в Сирии сейчас всё здорово с мобильной связью и интернетом.

PS че зашёл-то: читал, чего там Иран мутит под Дамаском. А там "вон оно че, Михалыч". Иранцы организовали базу под Дамаском и под шумок вербуют и тренируют шиитскую молодёжь, усиливая своё влияние в этом районе, кстати, напрямую конкурируя с армией Ассада.
Шиитская молодёжь позитивно отзывается на вербовку благодаря зарплате в 200 баксов в месяц. В условиях военной разрухи это хорошая альтернатива тому, чтобы идти в воюющую армию Ассада, где риск умереть в ближайшее время весьма существенный.
+2
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RU
Бродник
1172
№6
05.12.2017 12:01
Это все слухи на уровне "облученного" эсминца Кук. Пока не будет каких-то официальных заявлений с какой-нибудь из сторон или утечки, то это на уровне руинских пэрэмог.
0
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RU
forumow
3834
№7
05.12.2017 12:09
Цитата, просто экспл сообщ. №2
с другой стороны там расчет арабы , а этим что ни дай , все без  толку .
для них 3 из 5 это великолепный результат .
Современные ЗРК это высокоавтоматизированные комплексы. От "прямоты/кривизны рук" операторов немного зависит. Тем более при перехвате таких высокоскоростных целей как БР. Вручную не наведёшь...
0
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RU
просто экспл
3901
№8
05.12.2017 14:12
Цитата, forumow сообщ. №7
Современные ЗРК это высокоавтоматизированные комплексы. От "прямоты/кривизны рук" операторов немного зависит. Тем более при перехвате таких высокоскоростных целей как БР. Вручную не наведёшь...
Вы недооцениваете  "таланты" арабов .
эти могут накосячить там где накосячить в принципе невозможно.
+2
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№9
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RU
Сергей-82
10965
№10
05.12.2017 17:23
Цитата, beka1 сообщ. №1
LORA, конечно, не Касам, но 3 сбитых из 5 как то не очень..
Вы не правы,если правда Панцирь сбил ОТРК LORA http://holicin.livejournal.com/5457322.html  это просто ВЕЛИКОЛЕПНО. Лора это изральскии аналог нашего Искандер и ни какой Скад  рядом с Лорой не стоял.Осталось только ждать правда это или чушь,по идей Панцирь не может взять Лору,надо что то серьезнее например С-300/400.
Цитата, GaL сообщ. №4
а пруфы будут,или тут как  с не долетевшими томагавками?)))
А пруфы на то что Пэтриот сбил 100+,150+,200+ Скадов?К тому же про Томагавки я попросил с вас фото спутника высокого качества ,так и не дождался,а вот по Ливии,Югославии,Ираку США почему то размещало такие,а сейчас почему то стесняются.
+3
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RU
Сергей-82
10965
№11
05.12.2017 17:27
Кто должен доказывать ,охотник что утку сбил показывая жене,другу и т.д или утка должна доказывать что по ней не попали?По Томагавкам мы не говорили что их сбили,мы сказали что не долетели,так что раз США сказали что попали 58 то в студию фото высокого качества,раз США сказали что сбили 100+,150+,200+ Скадов,то фото ,видео по каждому эпизоду.Раз сейчас сказали сирийцы то и пусть доказывают или каждый может верить во что хочет и ни каких претензий друг к другу.
+4
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RU
VK
584
№12
05.12.2017 17:36
Цитата, forumow сообщ. №7
Современные ЗРК это высокоавтоматизированные комплексы. От "прямоты/кривизны рук" операторов немного зависит.

1) смотря с другой стороны, в той зоне такой интенсивный воздушный трафик на разных эшелонах, что оставлять всё на автомате вряд ли кто рискнет.

2) кто-нибудь в курсе какая точно модификация панциря была? Панцирь с1 с 2006 года производится
0
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RO
Kangaba
166
№13
05.12.2017 18:19
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Лора это изральскии аналог нашего Искандер и ни какой Скад  рядом с Лорой не стоял.Осталось только ждать правда это или чушь,по идей Панцирь не может взять Лору,надо что то серьезнее например С-300/400.
По Искандеру есть нюанс что он пускает баллистические и крылатые ракеты, и насколько я понял НАТО боится крылатых ракет искандера намного больше чем баллистических поскольку последнее легче сбить. Не знаю если с Лора таже ситуация, и если да то чем стреляли.
-1
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RU
Сергей-82
10965
№14
05.12.2017 18:25
Цитата, Kangaba сообщ. №13
и насколько я понял НАТО боится крылатых ракет искандера намного больше чем баллистических поскольку последнее легче сбить.
Спорный вопрос,НАТО боится КР с дальностью 2000-5500 км (обвиняет в этом). А так страх другой,способен нести ЯО ,наши это не скрывают. Да и то что БР легче сбить,чем КР??? Не думаю.
+3
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№15
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RU
liv444
130
№16
05.12.2017 19:00
Цитата, beka1 сообщ. №1
... было выпущено 5 ракет из которых 3 сбито ...
LORA, конечно, не Касам, но 3 сбитых из 5 как то не очень...

Вообще-то, LORA довольно крупная Цель для Панциря.
Там Масса БЧ всего-то 20 кг.
Супротив 1,7 т при 5 метрах длины, летящих по баллистической траектории.
Мало того,  Целей было 5.
А у Панциря 3 Целевых РЛ-канала при 4 ракетных.
С высокой вероятностью, Панцирь обстреливал только 3 из 5 Целей.
И все три были сбиты.
С высокой вероятностью, Глубины Зоны поражения не хватило на обстрел оставшихся двух.

Из чего можно сделать следующие выводы:
- Панцирь оказался весьма полезен для Стрельбы по целям для которых НЕ был предназначен;
- Безусловно, для стрельбы по БЦ лучше иметь специализированный для этого комплекс;
- Панцирь уничтожил все Цели, которые обстреливал.

P.S. Панцирь проявил себя НЕ просто Отлично, а даже просто Ахуи фигительно.

Как-то так!!!
+7
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BY
leonbor12
748
№17
05.12.2017 19:50
Цитата, Kangaba сообщ. №13
НАТО боится крылатых ракет искандера намного больше чем баллистических поскольку последнее легче сбить.

Баллистическую цель, Скад особенно, сбить относительно просто. Но Искандер летит по ПСЕВДОБАЛЛИСТИЧЕСКОЙ траектории, а тут имеются нюансы. и поразить его очень даже непросто, т.к. точка упреждения просто непредсказуема.
+1
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GB
Preussen
1048
№18
05.12.2017 20:19
leonbor12, а что такое " ПСЕВДОБАЛЛИСТИЧЕСКАЯ траектория"?
0
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BY
leonbor12
748
№19
05.12.2017 21:02
Цитата, Preussen сообщ. №18
leonbor12, а что такое " ПСЕВДОБАЛЛИСТИЧЕСКАЯ траектория"?

Во-первых, рекомендую погуглить про Искандер.
Во-вторых, это баллистическая кривая, но ракета совершает псевдослучайные отклонения от траектории. Так что имеется и баллистика, но не вполне и вычислить точку упреждения невозможно, ракета окажется на десяток-другой в стороне от траектории.

Кстати, там пишут, что Петриот поразил корпус ракеты типа Скад, но боеголовка все же долетела до цели. Полнейшая чушь. У Скада боеголовка не отделяемая и. дай бог памяти, 12-ю болтами крепится к корпусу ракеты.
+1
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